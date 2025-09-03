HQ

Attraverso due titoli Layers of Fear, The Medium, e infine Silent Hill 2, ho una lunga e variegata storia con lo sviluppatore Bloober Team. Sebbene abbiano sempre buone intenzioni e riescano a creare strutture interessanti per le loro storie, sono mancati di nitidezza, precisione e forse anche del talento per eseguire le loro chiare ambizioni. In quest'ultimo caso, in particolare, mi sembra di essere l'unico a pensarla così, ma la maggior parte delle persone è ampiamente d'accordo con questa valutazione. Lasciatemi dire che con Cronos: The New Dawn, che, a differenza di Silent Hill 2 Remake, è la loro creazione originale, tutto ciò cambia.

Cronos: The New Dawn è un originale racconto di fantascienza sui cosiddetti "Viaggiatori", che vengono risvegliati uno alla volta e inviati nella città polacca di New Dawn nel 1981 durante la Guerra Fredda, quando la cortina di ferro era al suo massimo e la presa del comunismo su tutti i livelli della società era al suo massimo. Ma questo mondo è distrutto, distopico e abbandonato. Qualcosa è successo, la realtà è crollata, e le uniche cose che ora vivono e respirano qui sono mostri, che i nostri Travellers chiamano "Orfani". Mostri affamati, feroci, senza cervello che usano i corpi umani per "fondersi", crescere, fondersi insieme in creature a dir poco raccapriccianti.

Quello che noi Travellers stiamo effettivamente facendo in New Dawn, che relazione ha questa rottura della realtà con il virus che ha creato il Orphans, e quanto sono grandi questi Travellers, beh, questo è il gancio centrale che mantiene la tua attenzione dal primo fotogramma caratteristico ai titoli di coda che scorrono sullo schermo, E che storia è. Per ovvie ragioni, non voglio svelare troppo, ma sia la mitologia che circonda il Travellers, il Orphans, sia il mondo che ora è completamente caduto a pezzi sono così ricchi di identità e carattere narrativo che il gioco può facilmente reggere il confronto con i pesi massimi assoluti del genere. In tempi relativamente brevi, si forma una connessione forte e identificabile con ciò che il nostro personaggio chiama "La Vocazione", e concetti di onore e modi di dire simili aMandalorian sottolineano quanto seriamente prendano i loro doveri - "questa è la nostra vocazione", dicono.

Il genere survival horror, a cui Cronos: The New Dawn certamente appartiene, sopravvive quasi esclusivamente grazie all'atmosfera, alla narrativa e all'ambientazione che tu, come giocatore, ti viene chiesto di esplorare, mappare e... beh, sopravvivere. Questo mondo è pieno fino all'orlo di caratteristiche distintive, che vengono esplorate e spacchettate a un ritmo calmo ma costante, senza mai correre il rischio di una sovraesposizione o di una consegna maldestra. C'è una sofisticazione qui che Bloober non ha mai padroneggiato in precedenza, ma che si tratti delle aree che esplori, del modo in cui il tuo Traveller descrive ciò che sperimentano, o della struttura della trama più diretta, questo dovrebbe essere uno studio di solida narrazione horror in futuro.

E c'è di meglio. Cronos: The New Dawn è relativamente semplice dal punto di vista del gameplay, e anche i giganti del genere sono messi insieme allo stesso modo, quindi va bene. Il tuo Traveller ha una singola arma con diverse modalità distinte, c'è un sistema di inventario che trae molta ispirazione dalla serie Resident Evil, poiché gestire lo spazio limitato che hai è fondamentale, e poi ci sono modi continui in cui puoi spendere risorse per potenziare la tua tuta, le tue armi, e altri strumenti. C'è un peso intenzionale in tutto, dal modo in cui i nostriTraveller stivali di metallo pesante riecheggiano contro il terreno mentre camminano, al modo in cui punti la tua pistola simile a unTerminator contro un feroce Orphan e premi il grilletto. Tutti i feedback, tutti i suoni, tutto il design devono servire il peso, e questo significa che non c'è destrezza arcade, ma significa anche che il gioco è così meccanicamente radicato che senti una forte connessione con il tuo personaggio e tutto ciò che fa. È un promemoria definitivo del fatto che il numero di meccaniche separate e controlli rapidi, sai, quelli che hanno sempre questo atteggiamento "più è meglio", non sempre sono al servizio di tutte le filosofie di design. In Cronos, spari, ricarichi, raccogli risorse e usi la manciata di strumenti che hai, e ciascuno dei momenti prodotti attraverso questo ciclo migliora la qualità dell'esperienza. Alcuni lo definirebbero semplicistico, io lo definirei intenzionale.

Mentre ti muovi in questo mondo frammentato alla ricerca di risposte, incontri una serie di tipi Orphan. Non ce ne sono di molti tipi diversi, ma il "gioco" che fai con te stesso per conservare le poche risorse che hai significa che non ti accorgi davvero della piccola variazione di nemici che esiste realmente, un po' come in Dead Space Remake, per esempio, che mascherava anche una galleria limitata dietro la strategia che il giocatore si prefigge. In Cronos, sei letteralmente "affamato di munizioni"; Si vive davvero da uno scenario di combattimento all'altro, e questo è in parte dovuto alla speciale meccanica di "fusione" del gioco. Per ogni nemico che uccidi, crei un'apertura, un'opportunità per gli altriOrphans di usare i loro corpi per rendersi più forti. Se glielo permetti, useranno il tessuto mezzo morto per diventare più grandi, più forti e quindi richiederanno più munizioni per essere abbattuti, quindi devi costantemente assicurarti di bruciare il Orphans, che di per sé richiede risorse. È davvero equilibrato, un po' spacca il capello in due, e a volte mi sono arreso completamente perché il gioco semplicemente non mi dava abbastanza munizioni per cavarmela, ma me la sono cavata bene, e probabilmente è questo il punto.

Non ci sono davvero molte lamentele qui, non ci sono davvero. Direi che, quasi come da tradizione, ci può essere un frame rate leggermente instabile su PS5, soprattutto quando i livelli Cronos ' si aprono un po', ma a parte questo, il gioco sembra assolutamente brillante e suona ancora meglio. Inoltre, alcuni potrebbero pensare che il gioco si trascini troppo a lungo senza esporre il gioco a una trama più diretta, ma io mi sono sentito completamente catturato dall'inizio alla fine. Nonostante ciò, ho potuto oggettivamente vedere che alcuni tratti avrebbero potuto utilizzare alcune pause con un po' più di drammaticità.

Nel complesso, però, si tratta sicuramente di un trionfo per uno studio che in passato ha subito qualche meritato colpo, ma che qui brilla davvero. Mentre Silent Hill 2 Remake è stato un ritorno per molti, alla fine non è qualcosa che Bloober ha creato da solo. Ma Cronos è completamente originale, e non c'è metafora che dimostri adeguatamente quanto grande sia la differenza che sento ci sia tra i due progetti. Diciamo solo che Cronos è il capolavoro di Bloober, e la prova di cui avevo bisogno per fare davvero il tifo per loro andando avanti.

Questa è la nostra vocazione...