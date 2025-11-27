Cronos: The New Dawn ha venduto mezzo milione di copie

HQ

Bloober Team ha rivelato che la sua nuova esperienza horror, Cronos: The New Dawn, ha raggiunto un traguardo di vendita ammirevole. Dopo il lancio di quasi tre mesi fa, il titolo ha ora superato il mezzo milione di copie vendute, con oltre 500.000 Travelers che hanno affrontato il terribile viaggio che l'azienda polacca ha costruito.

Nella conferma, Bloober Team parla di come si è raggiunto questo traguardo affermando:

"500.000 Viaggiatori stanno già aprendo la strada attraverso il mondo spietato, distorto tra le linee temporali!

"Un brindisi a un altro traguardo incredibile per #CronosNewDawn — grazie dal profondo del cuore!"

Se non hai ancora giocato Cronos: The New Dawn, non dimenticare di leggere la nostra recensione del gioco per capire perché è un'esperienza horror imperdibile nel 2025.