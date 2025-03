Cronos: The New Dawn mostrato in una nuova anteprima con un sacco di gameplay

HQ

Non sappiamo ancora quando uscirà Cronos: The New Dawn, ma sappiamo di essere ufficialmente interessati perché pochi sviluppatori hanno lo stesso talento per l'horror agghiacciante del polacco Bloober Team, come hanno dimostrato lo scorso autunno con l'uscita di Silent Hill 2 Remake.

Cronos: The New Dawn è ambientato in una versione della Polonia che è stata trasformata in una terra desolata nel futuro, e giochi nei panni di un viaggiatore del tempo che deve entrare in questa terra desolata per viaggiare indietro nell'era retrofuturistica degli anni '80. Una premessa interessante che sembra essere supportata da un gameplay altrettanto interessante, e ora gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo, brevissimo trailer che dimostra questa affermazione.

Dai un'occhiata qui sotto. Cronos: The New Dawn uscirà in una data non rivelata nel 2025 e arriverà su PC, Playstation 5 e Xbox Series S/X.