Cronos: The New Dawn si è riguadagnato i costi di sviluppo

HQ

In un comunicato stampa, lo sviluppatore Bloober Team ha annunciato che Cronos: The New Dawn ha ufficialmente recuperato i costi di produzione e che ora il gioco sta semplicemente generando profitti per il team polacco.

Dopo il lancio a settembre 2025, in meno di 10 mesi, il gioco ha avuto abbastanza successo da permettere al Bloober Team di semplicemente guadagnare profitti per il prossimo futuro, il che arriva anche in un momento eccellente considerando l'espansione Lazarus che arriverà questo autunno.

Parlando di questo risultato, il CEO del Bloober Team Piotr Babieno ha dichiarato quanto segue (dopo la traduzione): "Non avevamo dubbi che questo momento sarebbe arrivato, dato che il gioco è stato accolto in modo incredibilmente positivo da recensori e giocatori. Abbiamo ottenuto il successo di Cronos in nove mesi, che consideriamo un successo considerando l'enorme portata di questa impresa.

"Crediamo che questo sia solo l'inizio del successo per questo marchio. Più avanti quest'anno, presenteremo in anteprima il primo DLC nella storia del Bloober Team, Cronos: Lazarus. Questo debutto, per ovvi motivi, dovrebbe avere un impatto positivo sulle ulteriori vendite di Cronos: The New Dawn. Il mercato del gaming di oggi è uno dei più impegnativi. Costruire nuovi marchi è molto più difficile di qualche anno fa. In questo periodo difficile, siamo riusciti a gettare le basi per qualcosa che ha il potenziale per diventare una delle IP chiave del nostro portafoglio."

Se non hai ancora giocato Cronos: The New Dawn, non perderti la nostra recensione dedicata per capire perché questo titolo survival horror dovrebbe essere nella tua lista di arretrati.