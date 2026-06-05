Crossfire annunciato al Summer Game Fest, progettato come un'"esperienza premium per giocatore singolo"

Come al solito, la vetrina annuale del Summer Game Fest è stata ricca zeppa di annunci e notizie importanti. Fino a questo punto, uno di questi sviluppatori presenti era That's No Moon, un team composto da veterani di Call of Duty e God of War, che ha presentato il loro progetto di debutto, un' "esperienza single-player premium" che cerca di ridefinire l'identità della serie di giochi per cui sta sviluppando un titolo.

La serie in questione è Crossfire, con questo gioco semplicemente noto anche come Crossfire. È un "gioco d'azione tattico in terza persona", un progetto che cerca di fondere "un thriller cinematografico risonante con un combattimento stealth radicato e innovativo."

La storia è in gran parte incerta al momento, ma sappiamo che ruota attorno ai personaggi di Layla e Cross, interpretati rispettivamente da Claudia Doumit di The Boys (curiosamente, anche il suo co-protagonista e marito, Jack Quaid, è stato recentemente confermato per apparire in God of War: Laufey ) e Ricky Whittle di American Gods, rispettivamente. Questi due personaggi sono descritti come "operatori nemici che devono forgiare un'alleanza tesa per sopravvivere a una minaccia esistenziale letale."

Il comunicato stampa aggiunge che l'etica di Crossfire è offrire "un'esperienza che metta in mostra un gameplay che reinventa il genere e una tecnologia di performance capture leader nel settore per dare vita alla sua storia." A tal fine, ci viene detto di aspettarci una nuova meccanica "reinventatrice del genere" chiamata Adaptive Cover, in cui Layla modifica la sua posizione in gioco per rispondere al terreno e ai nemici intorno a lei, tutto per poter usare il terreno per "superare e manovrare nemici altamente letali" e comunque vivere in un'"esperienza senza precedenti, tesa e realistica."

Per quanto riguarda ciò che That's No Moon spera di ottenere con Crossfire, il chief creative officer Taylor Kurosaki ha dichiarato: "Abbiamo creato questo studio con l'obiettivo di offrire esperienze single-player di livello mondiale; è su questo che molti di noi hanno costruito tutta la loro carriera. Con Crossfire, speriamo di dimostrare al mondo che la nostra squadra possiede una rara combinazione di pedigree e visione per fare proprio questo."

Crossfire verrà lanciato su PC, PS5 e Xbox Series X/S in una data indeterminata in futuro. Per saperne di più sul gioco, potete leggere la nostra nuovissima anteprima basata sulle informazioni di una recente presentazione del gioco condotta da That's No Moon.