Crossfire: Legion da rimuovere da Steam

Blackbird Interactive è nota principalmente per lo sviluppo dei moderni giochi Homeworld. Nel 2022, hanno anche lanciato l'ormai per lo più dimenticato Crossfire: Legion, un gioco di strategia competitivo in tempo reale con tre fazioni distinte. Su Steam, gli sviluppatori hanno annunciato quanto segue:

"Come parte di questo processo, Crossfire: Legion verrà rimosso dal negozio di Steam il 18 agosto, alle 18:00 PDT e non sarà più disponibile per i nuovi acquisti. Tuttavia, i giocatori che già possiedono il gioco manterranno l'accesso completo attraverso la loro libreria di Steam.

Se possiedi già il gioco, potrai comunque accedervi dopo tale data. Ma se sei interessato a ritirarlo, sarà disponibile solo fino al 18 agosto. Sfortunatamente, il gioco non riceverà ulteriori aggiornamenti.

Una possibile ragione per la decisione è la mancanza di una base di giocatori nel gioco. Dal 2024, secondo quanto riferito, Crossfire: Legion ha faticato a mantenere anche dieci giocatori simultanei.

Hai giocato a Crossfire: Legion ? E se è così, quale fazione era la tua preferita?