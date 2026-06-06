Crossfire Anteprima: That's No Moon ha idee ambiziose, ma sono sufficienti?

In un settore di frequenti fughe di notizie e chiacchiere, è davvero entusiasmante quando uno sviluppatore riesce a fare un annuncio di propria volontà e sorprendere lo spettatore nel processo. Essendo una persona piuttosto radicata in tutto ciò che riguarda i videogiochi al giorno d'oggi, annunci come questo sono rari, ma la rivelazione del progetto di debutto dello sviluppatore That's No Moon mi ha colto un po' di sorpresa.

Per chi non lo sapesse, That's No Moon è uno studio con sede a Los Angeles fondato qualche anno fa da un gruppo di persone familiari con le sfide dello sviluppo di Call of Duty, God of War e altri grandi franchise AAA. La missione dello studio è sempre stata quella di voler creare "una nuova generazione di esperienze interattive guidate dalla narrazione e che definiscono il genere", e questo vale certamente per il gioco in questione, da cui ho avuto il lusso di vedere di più attraverso una rivelazione a porte chiuse.

Ambiziosi, entusiasmanti, audaci, innovativi, cinematografici, concreti, prestigiosi, sono tutte parole usate nella presentazione guidata dagli sviluppatori chiave di That's No Moon mentre spiegavano cosa volevano offrire e come lo stavano affrontando. Ma curiosamente, il vero nome e l'identità del gioco in questione non sono stati rivelati per una parte considerevole della presentazione di BCD, per una ragione che ho presto capito quando il titolo è stato condiviso.

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Crossfire. Sì, That's No Moon sta collaborando con Smilegate per creare un nuovo capitolo nella longeva serie d'azione, e solo quando ho sentito il nome ho capito perché lo studio probabilmente fosse un po' titubante a iniziare la presentazione con il nome e il logo al centro del palco. Nonostante tutta la sua gamma e opzioni, Crossfire ha sempre avuto difficoltà rispetto alle serie sparatutto militari cinematografiche consolidate come Call of Duty e Battlefield, motivo per cui è un po' audace che il gioco imminente si identifichi così apertamente con essa. Può sembrare un po' pregiudizievole, ma ci saranno parecchi che sentiranno il nome Crossfire e premeranno il pulsante metaforico di riposizione, quindi That's No Moon ha ciò che serve per rendere Crossfire un vero franchise titanico?

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Anche se la quantità di gameplay mostrata finora è stata minima, That's No Moon ha sicuramente una visione da celebrare. Questo gioco in arrivo è un'esperienza narrativa d'azione guidata dai personaggi per giocatore singolo, dove l'obiettivo è offrire una "storia scritta", avere combattimenti radicati con "alta letalità" e un approccio "stealth", momenti cinematografici, personaggi imperfetti ma riconoscibili, e tutto senza i pesi delle funzionalità live-service o anche solo di sistemi multiplayer o cooperativi. Questa è una vera avventura per giocatore singolo che una persona può vivere alla volta e oggi è una scelta audace che posso sostenere. Merito anche a Smilegate per aver sostenuto That's No Moon in questa impresa.

La premessa segue un personaggio chiamato Layla Qassem, considerata un'pistola a noleggio che mira a raggiungere progressi a tutti i costi. Layla si ritrova in quello che sembra essere un'ambientazione mediorientale e affronta minacce umane per una ragione che non riesco a definire, dato che That's No Moon era molto riservato riguardo alla trama di Crossfire. Quello che ci è stato detto è che Layla sarà supportata da un personaggio chiamato Delroy Cross, un individuo più riservato che combatte per le istituzioni e punta prima di tutto alla stabilità, creando un archetipo polarizzato per Layla. Inutile dire che questi due non vanno d'accordo, ma stanno lavorando insieme in Crossfire per affrontare un problema che include una sorta di afflizione fantascientifica.

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Per quanto riguarda il gameplay in sé, That's No Moon ha offerto solo un breve assaggio di ciò che l'aspetta, mostrando soprattutto Layla che striscia tra le rocce in un'area aperta dove deve evitare minacce, abbattere silenziosamente i nemici e sopravvivere a un incontro pericoloso. Per la maggior parte, si gioca come un gioco d'azione stealth più tradizionale, dove puoi scegliere come superare il compito, zigzagando elegantemente tra i nemici in pattuglia, eliminandoli silenziosamente con eliminazioni, distraendoli con oggetti lanciati e, se tutto dovesse crollare, usare armi da fuoco e violenza rumorosa per chiudere rapidamente la situazione. Dove That's No Moon cerca di rivoluzionare le cose è nell'uso appieno delle capacità di Unreal Engine 5 e nel modo in cui questo può creare ambienti più complessi grazie alla tecnologia Nanite, illuminandoli efficacemente con Lumen e offrendo anche nuovi modi per i personaggi di muoversi in questo terreno avanzato.

È stata posta una grande enfasi su come gli ambienti reali siano raramente piatti e su come le rocce sporgano in forme strane che non corrispondono affatto all'estetica a scatola delle coperture nei videogiochi. Questa è la soluzione di No Moon: creare ambienti meno rigidi e prevedibili, rafforzando questo con una nuova meccanica di movimento e copertura pensata per riflettere la tecnica militare della defilade, dove un soldato cambia posizione per riflettere la copertura a portata di mano. In pratica, ripararsi ed evitare la linea di vista è più fluido e autentico, mentre Layla passa da prona a semi-prona, accovacciata, semi-in piedi, si ha capito il succo, tutto mentre si muove tra coperture di altezza e forma variabili. In pratica tutto sembra piuttosto elegante e fluido, come una vera evoluzione del concetto, ma la grande domanda è se questa unica evoluzione sarà sufficiente a far emergere Crossfire come qualcosa di davvero, davvero speciale.

Può sembrare un po' duro ridurlo a un modo così banale, ma questo resta comunque un moderno sparatutto militare Crossfire, il che significa che ci troviamo con molti ambienti marroni e rocciosi, il tutto mentre ci vengono assegnati sfide stealth-action piuttosto familiari e ci muoviamo attraverso le zone in modo familiare, simile a come farebbe Lara Croft contro minacce nemiche ben armate. Non ho potuto fare a meno di notare come Crossfire sembrasse tradizionale in alcune delle sue idee generali, ma poi cerca di renderle più interessanti con questo tocco più innovativo, un po' come prendere il mobile suite e il design del terreno di Death Stranding e inserirli in un gioco di Metal Gear. C'è un'idea qui, ma sarà sufficiente a far sentire Crossfire davvero unico agli occhi dei consumatori?

A parte tutto questo, Crossfire ha un aspetto premium perché offre una grafica e una grafica di alto livello autentica. That's No Moon ha chiaramente dedicato tempo a lavorare su un HUD e un'interfaccia senza fluff, e questo si vede, con una visualizzazione senza disordine che permette all'azione di risaltare e prosperare. Tutte le promesse di "narrazione di prestigio " e di offrire un "gioco d'azione-avventura tattica cinematografico" sembrano mantenere questi punti, e si spera che riesca nel suo sforzo di essere una "reinterpretazione narrativa" di Crossfire allo stesso tempo, un vero punto di svolta che potrà cancellare la macchia che era CrossfireX e la sua altrettanto deludente parte single-player.

Quindi c'è una visione per questo gioco e il modo in cui gli sviluppatori parlano di Crossfire ti dà fiducia che alla fine possa diventare qualcosa di speciale. La principale avvertenza è che finora non abbiamo visto quasi nulla del gioco. Dobbiamo vedere di più, dobbiamo imparare di più sulla trama, dobbiamo vedere se That's No Moon può costruire sulle sue idee ambiziose e continuare ad espanderle oltre semplici caratteristiche interessanti. Se riuscirà a soddisfare ogni casella, Crossfire diventerà uno dei due da tenere d'occhio per gli appassionati di action-adventure negli anni a venire.