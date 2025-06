Crosswind dà nuova vita al genere survival

Oggi, il genere survival è stato spazzato via quando Crosswind ha rilasciato il trailer per il suo prossimo alpha test, e sembra davvero promettente. Il gioco, che mescola vasti oceani con la paranoia della natura selvaggia, offre un mondo in cui sia la natura che gli altri giocatori sono pronti a prenderti.

A giudicare dal trailer,Crosswind sembra mescolare le cose nel genere di sopravvivenza già molto diversificato, con un tocco di immagini poetiche intrecciate con tramonti frizzanti, onde spruzzate di sale, fumo di cannone e canti marinareschi.

Gli sviluppatori del gioco, i nuovi arrivati Driftline Studios, affermano che l'alpha test si concentrerà sulla costruzione della base, sui sistemi meteorologici e sulle fazioni guidate dai giocatori. E sì, puoi costruire navi e dirottarne altre, e puoi persino affogare le persone con l'acqua piovana se sei abbastanza creativo.

L'alpha test dovrebbe iniziare entro la fine dell'estate, ma i giocatori interessati possono già iscriversi tramite il sito Web del gioco (o su Steam). Dai un'occhiata al trailer qui sotto.

È qualcosa che ti attrae?