Crosswind è diventato un mondo in stile Pirati dei Caraibi dopo il feedback dei giocatori

Sebbene Crosswind si ritragga come un'avventura piratesca, ti preoccuperai più degli scheletri che dello scorbuto in questo gioco di avventura di sopravvivenza, poiché lo sviluppatore Crosswind Crew ha aggiunto molti elementi fantastici al suo mondo.

Parlando con noi alla Gamescom, il produttore Philip Molodkovets ci ha detto che inizialmente i piani erano stati molto diversi per il gioco. "In realtà all'inizio pensavamo ok, avremmo dovuto rimanere quasi radicati nella realtà con forse alcune cose superstiziose davvero, davvero rare", ha spiegato.

"Sai, quando non riesci a capire se si tratta di un vero cracking o se questo pirata è solo ubriaco e si sta inventando le cose. Ma dopo aver parlato con i giocatori, dopo aver fatto alcuni test, siamo passati allo stile di Pirati dei Caraibi ", ha continuato. "Quindi, fondamentalmente, il nostro mondo contiene un sacco di cose superstiziose come antiche maledizioni, scheletri non morti, pirati non morti, soldati. Il rum è un modo di viaggiare velocemente. Ma non stiamo ancora seguendo la strada dell'high fantasy, quindi niente palle di fuoco, niente draghi".

Supponiamo che questo spieghi perché trascorrerai molto più tempo sulla terraferma che nelle acque in Crosswind, come ha detto Molodkovets "tipo il 30% del tempo farai cose navali e forse il 70% del tempo farai cose terrestri". Con grandi tesori da trovare sulle isole e dungeon da esplorare, Li rende un po' più allettanti rispetto ad altri giochi di pirati. Dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto per maggiori dettagli su Crosswind: