Crosswind mescola il combattimento di Dark Souls con la vita dei pirati

Per tutti noi nerd della sopravvivenza, Crosswind è diventato uno dei titoli in arrivo più attesi del genere, probabilmente oscurato solo da Light No Fire di Hello Games. Ma a differenza di quest'ultimo, abbiamo visto un gameplay molto più reale da questa avventura piratesca salata, e durante la Gamescom lo studio ha mostrato molto nuovo materiale. Per molti versi, sembra un mix tra Sea of Thieves e Dark Souls, basta aggiungere cappelli da pirata e costruzione di basi.

La nuova demo non si è tirata indietro, offrendo più di tutto. Combattimenti pesanti, ciurme di pirati rivali, navi enormi, spiagge roventi e mucchi di tesori scintillanti. Le battaglie si presentano come deliberate e pesanti, con armi da mischia e da fuoco che richiedono precisione e tempismo, adatti al genere. Tutto quello che possiamo fare ora è sperare che l'intero pacchetto sia all'altezza delle alte aspettative già stabilite. Crosswind potrebbe rivelarsi quell'avventura di sopravvivenza pirata che non sapevamo di perdere. Guarda il video qui sotto.

Crosswind è qualcosa che non vedi l'ora di fare?