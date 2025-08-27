Crosswind mescola il combattimento di Dark Souls con la vita dei pirati
Alla Gamescom 2025, lo studio ha alzato il sipario con una nuova demo corposa, che mostra la sua miscela unica di pirateria, sopravvivenza e combattimenti pesanti.
Per tutti noi nerd della sopravvivenza, Crosswind è diventato uno dei titoli in arrivo più attesi del genere, probabilmente oscurato solo da Light No Fire di Hello Games. Ma a differenza di quest'ultimo, abbiamo visto un gameplay molto più reale da questa avventura piratesca salata, e durante la Gamescom lo studio ha mostrato molto nuovo materiale. Per molti versi, sembra un mix tra Sea of Thieves e Dark Souls, basta aggiungere cappelli da pirata e costruzione di basi.
La nuova demo non si è tirata indietro, offrendo più di tutto. Combattimenti pesanti, ciurme di pirati rivali, navi enormi, spiagge roventi e mucchi di tesori scintillanti. Le battaglie si presentano come deliberate e pesanti, con armi da mischia e da fuoco che richiedono precisione e tempismo, adatti al genere. Tutto quello che possiamo fare ora è sperare che l'intero pacchetto sia all'altezza delle alte aspettative già stabilite. Crosswind potrebbe rivelarsi quell'avventura di sopravvivenza pirata che non sapevamo di perdere. Guarda il video qui sotto.
Crosswind è qualcosa che non vedi l'ora di fare?