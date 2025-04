Crown Gambit in arrivo su PC a giugno

HQ

Lo sviluppatore Wild Wits e l'editore Playdigious hanno confermato che porteranno il loro gioco narrativo tattico Crown Gambit ai giocatori PC già quest'estate. Il 18 giugno, per l'esattezza, il titolo sarà disponibile per gli utenti Mac eWindows, consentendo alle persone di iniziare il loro viaggio attraverso una capitale caotica nel tentativo di prevenire la caduta del regno nel suo complesso.

Crown Gambit è un gioco che si ispira al folklore celtico e bretone, con uno stile visivo che è stato disegnato dall'artista francese Gobert. Il gameplay ruota attorno ai giocatori che utilizzano tre diversi paladini e le loro varie abilità per superare le sfide e porre fine alle crescenti turbolenze politiche che sono iniziate dopo l'assassinio del vero re mentre era sotto la loro protezione.

Anche se a giugno potrete vivere in prima persona questo viaggio, potete andare qui per vedere la nostra intervista più recente con il team dietro il gioco, in cui parliamo della sua ispirazione e di come House of the Dragon abbia un ruolo in questo.