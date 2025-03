Crown Gambit verrà lanciato su Steam quest'estate

HQ

Come parte del Future Games Show di ieri sera, lo sviluppatore Wild Wits ha rivelato la finestra di rilascio per il suo prossimo titolo, Crown Gambit. Il gioco, che debutterà per la prima volta il Steam, verrà lanciato sulla piattaforma in estate. Ma questo non era tutto ciò che lo sviluppatore aveva da condividere, poiché ha anche rivelato che una nuova demo del gioco è ora disponibile.

Questa demo ampliata presenta i primi due capitoli del gioco nella loro interezza. Include una nuova e migliorata fase tutorial, una nuova introduzione, un'interfaccia e una fase di viaggio migliori, un bilanciamento rielaborato per il gameplay e il combattimento e scelte e dialoghi aggiuntivi.

Per quanto riguarda ciò che offre la storia di Crown Gambit e questa demo, ci viene detto: Il tenue equilibrio di potere del regno di Meodred è stato scosso nel profondo dopo l'assassinio del re e le forze misteriose sembrano tirare le fila dell'oscurità.

"Vivi l'inizio del viaggio dei nostri tre eroi, fai le scelte giuste per guidare il loro cammino, trova l'assassino e porta il giovane principe in salvo nella capitale!"

La demo consentirà anche ai giocatori di sperimentare la prima battaglia con il boss e di familiarizzare con la meccanica Ancestral Grace che scuote enormemente l'azione e il combattimento. Dai un'occhiata al nuovo trailer del gioco qui sotto, prima del suo debutto in estate.