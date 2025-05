Crunchyroll punta i riflettori sull'ascesa globale degli anime al Marché du Film di Cannes

HQ

Il Festival di Cannes è in pieno svolgimento. Non solo per la presentazione di film, ma anche per ospitare panel con esperti del settore. Crunchyroll è salito sul palco per discutere del presente e del futuro degli anime, con particolare attenzione alla sua popolarità internazionale in forte espansione. Il panel, intitolato " From Streaming to the Big Screen - How Anime Is Driving Cinema ", ha visto la partecipazione di Mitchel Berger in conversazione con Nancy Tartaglione, International Box Office Editor di Deadline.

Tenutasi presso la Plage des Palmes, la sessione ha visto Berger esplorare l'esplosiva crescita globale degli anime e la sua integrazione nella cultura pop mainstream. "Molte persone guardano agli anime come a un genere, e non lo è. È un mezzo. È un modo per raccontare storie. C'è tutto ciò che vuoi al suo interno", ha detto Berger.

Ha sottolineato come serie come Demon Slayer e Solo Leveling abbiano guidato l'impennata, grazie alla loro ricca grafica e alla narrazione emotiva, creando profonde connessioni con il pubblico. "Quindi è questo circolo virtuoso di contenuti che ha guidato la crescita negli ultimi anni. Gli anime sono sempre stati un po' controcultura, un po' di nicchia, ma sono davvero diventati mainstream in molti modi", ha aggiunto.

Berger ha anche evidenziato il fascino intergenerazionale degli anime e i numeri impressionanti. "Stiamo anche vedendo genitori che sono cresciuti con Dragon Ball o Sailor Moon condividere anime con i loro figli. Sta diventando generazionale", ha osservato.

Durante il discorso, Berger ha anche presentato in anteprima l'uscita globale di Infinity Castle , il prossimo lungometraggio di Demon Slayer, che sarà presentato in anteprima in Giappone a luglio e in Occidente intorno al 12 settembre, in collaborazione con Sony Pictures. "Far parte della famiglia Sony ha davvero accelerato la nostra capacità di crescere", ha affermato.

Infine, il dirigente di Crunchyroll ha sottolineato il grande potenziale di crescita per gli anime in regioni come l'India, il sud-est asiatico, l'America Latina e il Medio Oriente.

Noi di Gamereactor abbiamo avuto la possibilità di sederci con Mitchel Berger in un'intervista esclusiva, in cui ha condiviso ancora più aggiornamenti. Restate sintonizzati per tutti i dettagli.