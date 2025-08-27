Crystal Dynamics colpita dalla seconda ondata di licenziamenti

HQ

Sono stati un paio d'anni difficili per l'industria dei giochi e, sfortunatamente, la situazione non sembra migliorare presto. Questa volta, Crystal Dynamics è ancora una volta sulla linea di fuoco, poiché lo studio, già colpito da precedenti licenziamenti, deve affrontare una seconda ondata di tagli di posti di lavoro.

La notizia è stata annunciata oggi su LinkedIn, dove la società ha spiegato la mossa a seguito di "condizioni commerciali in evoluzione".

"Questa decisione non è stata presa alla leggera. Era necessario, tuttavia, garantire la salute a lungo termine del nostro studio e le priorità creative fondamentali in un mercato in continua evoluzione".

Il numero esatto di dipendenti interessati non è chiaro, ma lo studio ha attualmente poco più di 200 dipendenti distribuiti in tre uffici. Questo segna anche la seconda volta in un breve lasso di tempo che Embracer ha rinunciato alla sua promessa di proteggere Crystal Dynamics dai licenziamenti.

Le prospettive già traballanti per Tomb Raider sono ora ancora più incerte, nonostante l'insistenza della società sul fatto che il progetto non sia influenzato. I rapporti degli addetti ai lavori hanno da tempo suggerito il contrario, sollevando la questione di quanto ancora Lara Croft possa resistere e quanto sia profonda la crisi dietro le quinte.