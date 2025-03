Crystal Dynamics ha confermato un nuovo round di licenziamenti

HQ

Ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno fiscale per la maggior parte delle aziende di portata globale e, sfortunatamente per molti studi di videogiochi, questo di solito significa ristrutturazione del personale, che è un modo elegante per evitare di dire "licenziamenti". Oggi dobbiamo segnalare un nuovo round, in questo caso all'interno di Crystal Dynamics, che in questo momento sta sviluppando il prossimo Tomb Raider che sarà pubblicato da Amazon.

Come affermano in un post su X, lo studio sta riducendo la sua forza lavoro di 17 membri, che sosterranno in questa transizione con pacchetti economici, anche se non è di gradimento a nessuno. Lo studio riferisce inoltre che i progetti in corso non saranno interessati da questa riduzione del team.

Dall'inizio del 2025, più di 1.200 persone hanno perso il lavoro nell'industria dei giochi.