Crystal Dynamics promette ulteriori informazioni su Tomb Raider: Legacy of Atlantis quest'anno

Il 2026 è un anno enorme per Lara Croft e la serie Tomb Raider, dato che uno dei nomi più iconici del mondo dei videogiochi festeggia quest'anno il suo trentesimo compleanno. A tal fine, ci aspettiamo molte notizie sui prossimi progetti della serie, incluso il prossimo capitolo noto come Tomb Raider: Catalyst, ma anche la reinterpretazione dell'avventura iniziale di Lara del 1996 chiamata Tomb Raider: Legacy of Atlantis, annunciata ai Game Awards a dicembre.

Parlando di quest'ultimo gioco, ora Amazon Game Studios e lo sviluppatore Crystal Dynamics hanno qualche informazione in più da condividere, ovvero che "ne parleremo di più su Tomb Raider: Legacy of Atlantis quest'anno."

È un'affermazione piuttosto insolita, dato che ci aspettiamo che il gioco uscirà effettivamente nel 2026, quindi questo suggerisce che potrebbe arrivare più tardi del previsto? Speriamo di no, perché credo che siamo tutti entusiasti di tornare a indossare gli stivali da combattimento di Lara.