Crystal Dynamics silenzioso su New Tomb Raider avanzamento

Sono passati sette anni da quando Shadow of the Tomb Raider ha chiuso la trilogia più recente e ancora non ci sono informazioni concrete sulla prossima grande avventura AAA di Lara Croft. Il gioco, annunciato tre anni fa e attualmente in sviluppo presso Crystal Dynamics, rimane una sorta di enigma, avvolto nell'incertezza. Ora, l'ultimo rapporto di Embracer Group rivela che Tomb Raider non ha nemmeno una finestra di rilascio preliminare, sollevando più di qualche sopracciglio tra i fan.

Crystal Dynamics ha affrontato notevoli turbolenze ultimamente. Lo studio è stato fortemente coinvolto in Perfect Dark, un progetto che è stato chiuso all'inizio di quest'anno, e i rapporti suggeriscono che lo sviluppatore ha incontrato molte sfide interne. Nel frattempo, il franchise è stato mantenuto in vita attraverso l'imminente serie Tomb Raider di Netflix e le rimasterizzazioni dei giochi classici.

Embracer Group ha attualmente 39 titoli in fase di sviluppo, tra cui Marvel 1943: Rise of Hydra e Gothic Remake, entrambi con finestre di uscita approssimative. Ma Tomb Raider è notevolmente assente dal programma previsto, menzionato solo di sfuggita. Tuttavia, non c'è alcuna indicazione che il progetto sia stato cancellato e, con un po' di fortuna, i fan potrebbero presto avere un primo assaggio del tanto atteso ritorno di Lara.