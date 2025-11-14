Crystal Dynamics subisce il suo terzo round di licenziamenti quest'anno

HQ

Nel suo terzo round di licenziamenti quest'anno, Crystal Dynamics ha licenziato altri 30 dipendenti mentre cerca di "riorganizzare" i suoi studi e team. Questo arriva pochi mesi dopo l'ultimo round di licenziamenti, arrivato solo pochi mesi fa alla fine di agosto.

"Oggi abbiamo preso la decisione difficile ma necessaria di riorganizzare gli studi e i team di Crystal Dynamics. Di conseguenza, ci siamo separati da poco meno di 30 membri del team in vari dipartimenti e progetti mentre ristrutturiamo l'azienda e il business per la nostra prossima generazione", si legge in un post su LinkedIn di Crystal Dynamics. "Crystal ringrazia profondamente tutti coloro che sono stati colpiti per il loro incredibile talento, il duro lavoro e la dedizione, che hanno contribuito a plasmare lo studio in così tanti modi. Ci impegniamo a offrirvi tutte le nostre risorse e il nostro supporto durante questa transizione".

"Ai nostri giocatori: mentre le realtà dell'industria continuano ad evolversi, abbiamo fatto queste scelte dolorose come un modo per ottimizzare il continuo sviluppo del nostro gioco di punta Tomb Raider, oltre a plasmare il resto dello studio per creare nuovi giochi per il futuro", continua il post. "Apprezziamo il continuo supporto dei nostri giocatori, dei nostri colleghi e dei nostri partner durante questa transizione e non vediamo l'ora di condividere il nuovo straordinario lavoro della squadra con il mondo in futuro".

C'è il gioco New Tomb Raider in lavorazione, ma poiché sentiamo annunci meno entusiasmanti a riguardo e notizie più tristi di licenziamenti, è difficile essere entusiasti dell'imminente ritorno di Lara Croft. Speriamo che i membri del team lasciati andare possano rimettersi in piedi in questo momento sempre più tumultuoso per l'industria.