Crystal Reed ha sentito "molta pressione" diventando Abby Arcane Swamp Thing

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In futuro, ci aspettiamo di vedere Swamp Thing arrivare nell'Universo DC, anche se non è chiaro come e quando ciò accadrà, dato che, seguendo la promessa di un progetto di Swamp Thing, sembra che ultimamente ci siano stati pochi movimenti a riguardo. Ma se cerchi di più dal iconico protettore verde, recentemente è stato protagonista della sua serie televisiva, che includeva una performance di Crystal Reed.

Durante il recentissimo Comicon Napoli, abbiamo avuto l'opportunità di incontrare l'attrice e di chiederle del suo periodo di lavoro su Swamp Thing e del dare vita al personaggio di Abby Arcane.

"Beh, è stato difficile perché non avevo mai interpretato un personaggio di fumetti di quel calibro prima d'ora, e Abby Arcane è così amata, e la run di Alan Moore di Swamp Thing, per me, è stata semplicemente una perfezione assoluta, quindi per quello ho sentito molta pressione. Ma sì, penso di aver guardato molto, ho letto tutto, e ho dovuto, a un certo punto, mettere da parte tutto e infondere la mia esperienza in lei."

Swamp Thing non durò molto perché fu cancellato dopo la prima stagione, nonostante le recensioni positive di fan e critici. Sebbene ciò abbia naturalmente significato che il periodo di Reed come Abby Arcane fu interrotto, l'attrice apparve anche in un altro progetto DC, ovvero Sofia Falcone di Gotham, un personaggio che è diventato molto popolare ultimamente grazie alla serie The Penguin. Per saperne di più sul periodo di Reed come Sophia Falcone, seguite l'intervista completa qui sotto.