Crystal Reed, star di Teen Wolf, Gotham e Swamp Thing, parla di come il suo nuovo film esplora l'IA

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Al Comicon Napoli, abbiamo avuto la fortuna di sederci con l'attrice Crystal Reed, che conoscerete per il suo ruolo di Allison Argent in Teen Wolf, Sofia Falcone a Gotham e Abby Arcane in un'altra serie DC, Swamp Thing. Attualmente sta lavorando a un prossimo film horror psicologico chiamato ED, che sembrava incredibilmente interessante considerando l'ascesa dell'IA oggi.

"Ho appena finito un film chiamato ED. È un thriller psicologico sull'IA. È una storia di avvertimento, che penso tutti dovrebbero pensare oggi, e lei interpretava, io interpreto un personaggio che ha sviluppato un programma per una casa automobilistica, e va terribilmente storto," ci ha detto Reed. Poi le abbiamo chiesto cosa ne pensasse della tecnologia, e si può dire con certezza che finché non finirà come in pronto soccorso, vede potenziale per l'IA.

"Sono stato abbastanza fortunato da crescere senza internet per un po', poi l'abbiamo avuta, e ricordo di aver pensato, c'è così tante, c'è così tanta informazione nuova e bellissima che possiamo ricavar da internet, e penso che l'IA sia un po' simile, dove può essere molto, molto utile. Penso che sia ottimo per la scienza e l'informazione," ha detto Reed.

Reed ha detto che può essere molto utile per ricercare i personaggi o capire rapidamente cose come la programmazione, che ha dovuto imparare per la DE. Tuttavia, non crede che possa sostituire l'aspetto umano dell'arte. "Non sono troppo preoccupato, perché c'è qualcosa nell'esperienza umana come artista che non può essere replicato, e in effetti, quando guardiamo attori IA, o, sai, umani simulati, c'è una coscienza dietro gli occhi che semplicemente non si può ottenere, e penso di avere speranza nell'umanità che saremo in grado di distinguere la differenza."

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