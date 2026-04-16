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Sono stati creati ormai una serie di giochi basati sull'universo horror cosmico di H. P. Lovecraft e ora ce n'è uno nuovo in arrivo: Cthulhu: The Cosmic Abyss degli sviluppatori francesi Big Bad Wolf. Il gioco segue in parte le orme di altri giochi di Lovecraft ponendo il giocatore nel ruolo di una sorta di detective. Questa volta siamo l'Agente Noah, specializzato in questioni occulte. Tuttavia, cerca anche di fare alcune cose in modo leggermente diverso, ma purtroppo questo complica inutilmente il gioco.

Cthulhu: The Cosmic Abyss è ambientato in un futuro relativamente prossimo, dove tu, nei panni, Noah, devi indagare sulla misteriosa scomparsa di diversi scienziati da una stazione mineraria sul fondo dell'Oceano Pacifico. L'indagine porta il nostro detective sempre più lontano in mondi alternativi misteriosi, giù in profondi e infiniti labirinti sotto la superficie dell'oceano e in antiche città e templi sommersi, il tutto mentre viene sorvegliato dall'ombra da un male violento.

Poiché Cthulhu: The Cosmic Abyss è principalmente un 'gioco investigativo', comporta molta esplorazione approfondita dell'ambiente circostante e il ricostruire indizi e piste per capire cosa sia realmente accaduto. Per rendere la parte esplorativa più interessante, gli sviluppatori hanno dotato Noah di un "sonar", che è una delle meccaniche centrali del gioco. Questo sonar può essere impostato su frequenze diverse, che aiutano a rivelare elementi importanti nell'ambiente circostante. Funziona così: ogni volta che trovi un nuovo tipo di oggetto (potrebbe essere un documento all'inizio del gioco, per esempio), lo scansioni con il sonar e il sonar apprende la frequenza di quel documento. Questo significa che, andando avanti, puoi trovare più facilmente altri documenti emettendo un'onda sonar esattamente a quella frequenza.

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Man mano che procedi, puoi sfruttare sempre più frequenze, e fino a tre frequenze possono essere combinate per scansionare l'ambiente circostante con maggiore precisione; tuttavia, ciò esclude anche altri oggetti che non consistono precisamente in queste tre frequenze contemporaneamente. Passi parecchio tempo ad attivare e combinare queste frequenze per esplorare l'ambiente nel modo più efficace possibile, e potrebbe sembrare un po' complicato, perché lo è davvero.

Sembra che, nel tentativo di creare qualcosa di nuovo, gli sviluppatori abbiano semplicemente reso l'esplorazione dei dintorni inutilmente complicata. Il sonar è certamente funzionante, ma semplicemente passi troppo tempo a combinare, attivare, disattivare e passare da una frequenza all'altra, solo per scansionare una stanza o un'area. Molti oggetti sono ben nascosti, quindi non puoi semplicemente trovarli da sola (è sicuramente molto difficile), e penso che questo renda gran parte del gameplay troppo complicato.

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Lungo il percorso, raccogli un sacco di indizi, piste e prove, che vengono raccolte in una "Vault" - una sorta di bacheca interattiva. Qui, devi organizzare, combinare e collegare gli indizi collegati tra loro per capire come si collegano tra loro e, così facendo, identificare nuove piste concrete da seguire nella tua indagine. Il Vault funziona abbastanza bene la maggior parte delle volte, ma ho incontrato bug che facevano mettere indizi uno sopra l'altro e che non potevano essere separati di nuovo. Non ha influenzato la mia indagine attuale, ma posso prevedere che questo bug, se sei sfortunato, potrebbe potenzialmente bloccare la progressione, dato che spesso devi spostare i singoli indizi e raggrupparli, e non puoi farlo se non riesci a separarli singolarmente.

Cthulhu: The Cosmic Abyss non tiene molto la mano del giocatore, e nella cassaforte devi davvero indossare il cappello da detective. Può essere difficile dare un senso ai collegamenti tra i vari indizi, ma se hai una mente analitica, probabilmente ti piacerà sederti ad analizzare e mettere insieme le connessioni tra le diverse piste e indizi. Se rimani bloccato qui (cosa che mi è successa spesso), puoi selezionare l'intelligenza artificiale (chiamata Key) dal menu, che è sempre con te. Puoi quindi chiedere aiuto a Key, che fornirà un'assistenza sempre più precisa finché non fornirà praticamente la soluzione alla fine. È una funzione piuttosto utile che puoi scegliere se rimani bloccato in qualsiasi momento del gioco, ma è del tutto opzionale se preferisci risolvere tutti gli enigmi del gioco da solo.

Anche a difficoltà standard, Cthulhu: The Cosmic Abyss non è un gioco facile. Puoi anche scegliere di giocare nella più semplice Modalità Esplorazione, che offre qualche aiuto in più, incluso il Chiave descritto sopra. Puoi anche ottenere scansioni illimitate degli oggetti (normalmente sei limitato a scansionare solo se hai l'energia per farlo), puoi rallentare la velocità con cui il mondo intorno a te - e in effetti la tua mente - viene consumato dalla corruzione e dal male, e da altre cose simili - quindi se trovi tutto un po' troppo difficile, Lungo il percorso puoi ricevere molto aiuto.

Cthulhu: The Cosmic Abyss è un gioco molto lento e devi essere preparato a questo. Devi davvero indagare su molte cose; passi molto tempo a smanettare con il sonar, organizzare indizi e piste, e testare le tue teorie nel tuo Vault. Potrebbe essere un po' troppo lento per alcuni, ma se sei il tipo che ama lavorare in modo metodico e trova connessioni e simili, allora Cthulhu: The Cosmic Abyss è un buon esercizio mentale.

Durante il periodo di recensione, abbiamo riscontrato diversi problemi tecnici con il gioco. Infatti, così tante che Nacon ci ha chiesto di smettere di recensirlo fino al rilascio di una patch. Dopo un po' di tempo, è arrivata questa patch, che ha risolto diverse cose, ma purtroppo, dal punto di vista tecnico, il gioco non è ancora dove dovrebbe essere. Ho scoperto (dopo la patch menzionata) che il gioco crashava 2-3 volte; è come se gli effetti sonori mancassero in certi punti, alcune cutscene non sembrano essere state montate correttamente, i dialoghi delle voci si interrompono a vicenda e si interrompono da soli, e poi, come detto prima, c'è il problema delle tracce nel tuo Vault, che possono essere posizionate goffamente una sopra l'altra. Speriamo che Big Bad Wolf continui a patchare il gioco, poiché, poco prima del rilascio, ci sono diversi bug che potrebbero essere seri.

Cthulhu: The Cosmic Abyss è integrato in Unreal Engine 5 e offre una Modalità Qualità e una Modalità Prestazioni. Non c'è subito una grande differenza visiva tra le due modalità, quindi la Performance Mode, che punta ai 60fps, è chiaramente preferibile. È importante notare che sto scrivendo che "mira" ai 60fps, dato che il frame rate è piuttosto irregolare e, anche se è un gioco lento, lo noti comunque.

Cthulhu: The Cosmic Abyss è una nuova aggiunta alla ormai ampia gamma di giochi horror ispirati a Lovecraft. È splendidamente progettato e ti porta attraverso mondi impressionanti e sconcertanti, ma direi che devi essere un vero fan di questi giochi polizieschi perché Cthulhu: The Cosmic Abyss valga la pena. Come detto prima, ci sono elementi che rendono l'intero gioco un po' troppo complicato e rallentano ancora di più il gioco. Ci sono anche numerosi problemi tecnici difficili da ignorare.

Speriamo che Big Bad Wolf risolva queste questioni prima dell'uscita, ma per come sta il Cthulhu: The Cosmic Abyss al momento, è rivolto esclusivamente ai fan più accaniti dei giochi detective che potranno chiudere un occhio di fronte ai problemi tecnici. Devo ammettere che ho trovato difficile farlo.