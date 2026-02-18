Cthulhu: The Cosmic Abyss Anteprima del gameplay: Immergersi nei Mari Neri dell'Infinito

HQ

È piuttosto scoraggiante ammetterlo, considerando le sue indulgenze razziste, ma sono piuttosto affezionato alla narrativa di H.P. Lovecraft. La sua evocazione di esseri oltre la nostra immaginazione e come riflettano i concetti di cosa significhi essere umani e del nostro ruolo tra le stelle affascina costantemente. Eppure, mi sono sempre sentito più attratto dalle storie e dai mostri meno conosciuti di Lovecraft. Il grande demone polpo Cthulhu, beh, è quasi troppo noto e eccessivamente rappresentato dai media, al punto da non avere alcun senso del mistero che permette alla mente di evocare qualcosa di vagamente inquietante dal senso di alterità horror di Lovecraft, che è ammettito superato.

Quindi, ero piuttosto cauto nel passare al Cthulhu: The Cosmic Abyss di Big Bad Wolf e Nacon. Un'indagine horror AA con il gigantesco calamaro volante nel titolo sembrava in grado di andare in tutte le direzioni ovvie, alimentando tutti gli stereotipi esagerati della narrativa lovecraftiana senza però farla diventare altro che tentacoli e persone che urlavano di impazzire leggendo qualche lettera ondulata su un muro. C'è un po' di questo, dato che stiamo parlando di un gioco basato sull'opera di Lovecraft, ma nelle poche ore che ho giocato mi sono trovato a godere in gran parte l'inizio di questo nuovo mistero.

Interpretiamo Noah, un investigatore dell'occulto che si ritrova trascinato nelle profondità letterali dell'oceano e nelle profondità metaforiche di un caso ben oltre la sua comprensione, dopo la scomparsa di un collega. Dopo un'apertura inquietante ambientata in una baita nel bosco (o palude potrebbe essere il termine più accurato), veniamo catapultati in un'indagine che segue un impianto minerario abbandonato in profondità oceanica nei primi anni '50, affiancato da un compagno IA che ci aiuta a scansionare gli ambienti, collegare indizi e può essere chiesto soluzioni ai problemi se hai attivato l'ambientazione.

Cthulhu: The Cosmic Abyss appare prima di tutto come un gioco investigativo, il che è probabilmente saggio considerando che, come detto, l'horror lovecraftiano non spaventa quanto Resident Evil o Silent Hill. C'è un sottofondo inquietante per tutto il film, soprattutto quando superi l'introduzione e entri nel cuore dell'esplorazione solitaria della struttura abbandonata. C'è qualcosa laggiù con te, insieme alla scia di cadaveri che ha lasciato dietro di sé, ma non sapere cosa sia, anche mentre terminavo la demo, ha lasciato un'impressione molto più forte rispetto a un mostro pesce che cerca di inseguirmi per tutto il tempo. Questo approccio metodico al gameplay ti dà il tempo di immergerti nel mondo e perderti nel mistero, ricomponendo gli indizi poco a poco per scoprire la narrazione oscura che sta sottostante.

Le meccaniche investigative hanno molta profondità, che richiedono un po' per abituarsi. Mentre attraversi un ambiente, avrai gli occhi fissi sul pavimento, sulle pareti, sulle scrivanie e persino sui soffitti per raccogliere indizi. Ottieni un po' di informazioni da loro una volta che li individui per la prima volta, ma se spendi una preziosa risorsa energetica, puoi poi analizzarli per ottenere ulteriori informazioni, mentre li conservi nel caveau, un menu che ti permette di scegliere una certa sostanza o elemento, e poi usare il radar per cercare altre cose che condividono le sue proprietà. C'è anche una mappa mentale in stile Sherlock che ti permette di collegare i punti su varie persone, luoghi, artefatti e altro ancora. Non tendevo a usarlo troppo, perché avrei preferito concentrarmi sulla parte successiva del puzzle piuttosto che cercare di mettere insieme tutto in quelle fasi iniziali. Hai anche accesso a uno strumento per indicare alcuni indizi e immagini che potresti voler tenere a portata di mano. Ancora una volta, l'attenzione sembra essere stata posta sull'indagine, che sicuramente si adatta più a un'atmosfera lovecraftiana che a una scorrida d'azione/sopravvivenza attraverso templi subacquei.

I misteri più grandi non sono sempre semplici, e mentre nell'introduzione si poteva cavarsela guardando tutto ciò che c'era da vedere, nella seconda parte della demo ho dovuto usare la testa per un enigma labirinto. Alcuni aiuti della chiave compagna IA sono stati utili, non mi vergogno ad ammetterlo, e alla fine, mentre cercavo di ottenere il finale "buono" del mistero, ho dovuto usare un artefatto contaminato per guidarmi attraverso il labirinto. Ogni mistero ti offre due soluzioni, una delle quali si basa sulla fondamentale meccanica della corruzione. Stare circondati da tutti i pesci e la scrittura ondulata è piuttosto dannoso per la salute mentale, come ci si aspetterebbe, e se vuoi un buon finale, dovrai impedire a Noah di impazzire. Per risparmiare tempo per la demo, però, ho messo quel povero cervello nel frullatore. È una meccanica abbastanza interessante, anche se spero che nel gioco completo non si tratti solo di una corruzione portata attraverso la strada più lineare, mentre la soluzione senza corruzione ti fa fare più lavoro, perché sembra un po' troppo semplicistica rispetto al potenziale della meccanica.

Cthulhu: The Cosmic Abyss è certamente nell'ambito di un'esperienza AA. Anche se a tratti è bello da vedere, ha meccaniche di gioco solide e una storia intrigante, presenta qualche difetto qua e là. Ho notato alcuni bug visivi e quello che sembravano errori reali nel design della mappa (un'etichetta per Transfer Module lo chiamava Transfer Module). C'erano anche qualche tremore di performance ogni volta che entravo in una nuova area, e anche se non portavano a crash, mi hanno fatto perdere un po' l'immersione, il che è un peccato considerando che la grafica e la storia fanno un ottimo lavoro nel coinvolgerti nel mondo creato da Big Bad Wolf.

Cthulhu: The Cosmic Abyss potrebbe soffrire di una mancanza di paura, ma come leggere una storia lovecraftiana in un'epoca in cui gli uomini-pesce sono tra i mostri meno terrificanti in circolazione, c'è comunque un grande senso di intrigo nel gioco mistero di Big Bad Wolf. Sono attratto dal vedere i prossimi passi della ricerca di Noah verso questo dio cosmico, e se alla fine incontreremo il vecchio Tentacola Barba, o se impazziremo troppo prima di averne la possibilità. Tieni d'occhio questo se cerchi qualcosa che ti dia un po' di allenamento mentale e una storia interessante.