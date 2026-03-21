Cthulhu: The Cosmic Abyss ci vogliono circa 12-15 ore per essere completato, ma "premia la curiosità sopra ogni cosa"

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Nell'era dei RPG ampi da 100+ ore, è davvero piacevole avere un'avventura più breve e misteriosa inserita nel mix dei giochi di oggi. Cthulhu: The Cosmic Abyss non mira a tenerti intrappolato per l'eternità, ma più tempo ci passi, più il gioco sembra gratificante.

In una recente intervista con il direttore del gioco Tommaso Nuti, abbiamo chiesto quanto tempo impiega in totale per essere completato il gioco. Come gioco mistero e puzzle, questo tempo fino al completamento può variare, ma Nuti ha spiegato che i giocatori troveranno il gioco più gratificante se sono un po' più curiosi.

"In media, completare l'avventura richiederà tra le 12 e le 15 ore, a seconda della modalità di difficoltà scelta e di quanto profondamente ogni giocatore sceglie di coinvolgersi nell'indagine," Spiegò Nuti. "Per darti un po' più di dettaglio, il nostro gioco premia la curiosità sopra ogni cosa. La profondità della tua indagine determina in ultima analisi la durata dell'esperienza."

Se vuoi una progressione più rapida, spiega Nuti, potresti esporti a una corruzione maggiore. Questo non è positivo per Noah a lungo termine, come probabilmente puoi immaginare, e può influenzare il finale che potresti ottenere. Per saperne di più, consulta la nostra intervista completa qui.