Cthulhu: The Cosmic Abyss mostra esplorazione e indagine in un nuovo trailer di gameplay

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Cthulhu: The Cosmic Abyss parte tra poche settimane, e il 16 aprile faremo del nostro meglio per restare sani di mente mentre incontreremo la presenza folle di alcune delle creature più famose dell'orrore cosmico. Prima di allora, però, Big Bad Wolf ci offre la possibilità di prepararci con un nuovo trailer panoramico del gameplay.

Questo trailer di gameplay mostra come non sfonderemo porte di pietra e non faremo a pezzi i nemici a mani nude. Anche se le minacce in Cthulhu: The Cosmic Abyss sono più reali di un sogno lovecraftiano, dovremo usare la nostra astuzia per evitarle e arrivare al fondo di ciò che sta realmente accadendo nella storia principale.

Il nostro protagonista, Noah, usa una risorsa energetica limitata per identificare indizi negli oggetti intorno a lui. Dovrai stare attento a come spendi le tue energie, ma se vuoi qualche indizio utile per far progredire la storia, puoi sempre chiedere al tuo compagno IA, Key.

Scopri di più gameplay di persona, e se vuoi altre impressioni su Cthulhu: The Cosmic Abyss, puoi leggere la nostra anteprima pratica qui, o la nostra intervista con il team di sviluppo qui.