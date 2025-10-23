Cthulhu: The Cosmic Abyss stabilisce una data di uscita definitiva nel nuovo trailer

I terrori dagli abissi non sono troppo lontani, poiché lo sviluppatore Big Bad Wolf e l'editore Nacon hanno annunciato la data di uscita di Cthulhu: The Cosmic Abyss. Il gioco è passato da un'ampia finestra di rilascio del 2026 a una data del 16 aprile 2026.

Se non hai ancora idea diCthulhu: The Cosmic Abyss cosa si tratti, è un thriller in cui giochi nei panni di Noah, un agente di Ancile specializzato in casi occulti. Mentre ti avventuri nelle profondità acquatiche dell'Oceano Pacifico, scoprirai che ci sono cose che gli uomini dovrebbero lasciare sotto il mare. Risolverai enigmi, combatterai i cultisti e cercherai di evitare l'influenza dell'onnipotente Cthulhu.

Nel trailer di Cthulhu: The Cosmic Abyss che ha debuttato al Galaxies Showcase di stasera, diamo un'altra occhiata al gameplay, inclusi alcuni ambienti enormi e inquietanti, persone impazzite e dimenticate e alcuni scorci del drago polpo in persona. Dai un'occhiata qui sotto: