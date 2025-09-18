news
Cthulhu's Reach: Devil Reef
Cthulhu's Reach: Devil Reef L'Atto III arriva il prossimo marzo
Il boss finale e l'emozionante conclusione sono a pochi mesi di distanza da questo sparatutto roguelike con visuale dall'alto.
Chthulhu's Reach: Devil Reef è in accesso anticipato da oltre un anno. Offrendo ai giocatori solitari e in cooperativa un roguelike lovecraftiano in cui affrontano terrori dalle profondità ed esplorano un sinistro labirinto.
Il gioco ha ricevuto costantemente aggiornamenti sin dal suo lancio ed è ora quasi pronto per l'attesissima rivelazione dell'Atto III. Come mostrato nel trailer qui sotto, Cthulhu's Reach: Devil Reach uscirà il suo terzo atto il 30 marzo 2026.
Nuovi nemici, una nuova arma e il boss finale verranno aggiunti al gioco. Questa non sarà la fine assoluta per Chthulhu's Reach: Devil Reef, ma mette la tabella di marcia in un futuro imperscrutabile.
