Cuba compie i suoi primi passi verso il capitalismo

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Il Partito Comunista cubano ha approvato una serie di riforme volte a ridurre il ruolo dello Stato e ad aprire l'economia del paese agli investimenti privati, come riportato da France 24 e YLE.

Alcune delle riforme annunciate erano una ripetizione di proposte precedenti, come la concessione di maggiore autonomia alle imprese statali, che rappresentano circa l'80% dell'attività economica.

Le riforme sono un tentativo di placare gli Stati Uniti, che hanno fatto pressione su Cuba con un embargo petrolifero, che ha portato a una crisi energetica e a carenze di cibo, medicine e acqua potabile.

Il tempo lo dirà, se queste riforme soddisferanno il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.