Cuba subisce un grave guasto alla rete, L'Avana precipita nell'oscurità

Cuba ha affrontato una nuova ondata di interruzioni di energia all'alba di mercoledì mattina quando un grave guasto della rete nazionale ha lasciato L'Avana e diverse province occidentali senza elettricità.

I media locali hanno riportato che quattro regioni, da Pinar del Río a Mayabeque, sono state colpite, mentre i testimoni oculari hanno descritto una capitale quasi completamente buia prima dell'alba, con solo ospedali e pochi hotel ancora in funzione.

Le autorità non hanno ancora identificato la causa del crollo. L'interruzione avviene mentre le vecchie centrali elettriche a petrolio di Cuba continuano a faticare dopo anni di carenze di carburante e calo delle importazioni da partner chiave come Venezuela, Russia e Messico.

Ripetuti blackout parziali e nazionali

Negli ultimi mesi si sono verificati ripetuti blackout parziali e nazionali, con molti residenti dell'isola che hanno subito interruzioni che si estendono per oltre 20 ore. L'Avana, a lungo protetta dal peggio della crisi, ora affronta tagli quotidiani prolungati mentre le infrastrutture del paese si deteriorano.

Le importazioni di carburante nei primi dieci mesi del 2025 sono diminuite di oltre un terzo rispetto all'anno precedente, secondo i dati sul trasporto marittimo, poiché gli alleati hanno ridotto le spedizioni e la crisi economica di Cuba si è aggravata. Il governo ha indicato infrastrutture danneggiate, limitazioni di carburante e impatti degli uragani come principali fattori che hanno aggravato la situazione.