Cuffie Nothing (a)

Non ho esperienza personale con le cuffie Nothing (1), ma quando sono state lanciate tempo fa, hanno ricevuto consensi a livello mondiale perché, nonostante un prezzo introduttivo relativamente alto, incarnano tutto ciò che i consumatori amano di Nothing. Spingono i confini estetici con design d'impatto, pensano fuori dagli schemi e sono disposti a sfidare le norme consolidate con una strategia più esplicita.

E sembra che abbia funzionato - anche le cuffie (1) sono un successo di vendite, ma allo stesso tempo si potrebbe facilmente sostenere che una cuffia che costa poco meno di £300 sia semplicemente troppo costosa per molti per essere rilevante. Quindi, proprio come Nothing ha fatto con la serie (a) della loro linea di smartphone, stanno facendo lo stesso con le cuffie.

Ecco Nothing Headphone (a), un visore che assomiglia molto al suo fratello maggiore più costoso, ma viene introdotto a circa £100 in meno.

Fortunatamente, gli elementi chiave generali del progetto rimangono. I pulsanti fisici sono posizionati lungo il bordo delle orecchie enormi quadrate, offrendo accesso all'ANC, al volume e a una serie di altre funzioni. Funziona alla perfezione, e questo paradigma analogico dell'utente è qualcosa che noti e apprezzi ogni singolo giorno. Davvero.

Annuncio pubblicitario:

Anche la costruzione in sé è solida. Avrei voluto un po' più di schiuma PU sotto la parte superiore per un imbottitura extra, dato che la pressione dall'alto sul cranio si nota dopo qualche ora, ma è molto più comoda rispetto a molte altre cuffie nella stessa fascia di prezzo. Tuttavia, è un po' un peccato che non possano essere piegati in qualcosa di un po' più portatile, e che Nothing non abbia incluso una custodia per il consumatore. Sì, costano meno delle Nothing Headphones (1), ma non sono esattamente cuffie economiche. Ottieni una borsa davvero sottile, e basta, e ti senti un po' sciocco quando tiri fuori dalla borsa quella che sembra una borsa da vomito elegante da un aereo RyanAir, che viene usata per trasportare un visore che costa circa £200.

A parte questo, è difficile trovare difetti in loro. Sono certificati IP52 contro la pioggia, pesano poco più di 300 grammi, cosa che non si nota molto sulla testa, e la batteria dura circa 75 ore con la cancellazione attiva del rumore. Quindi, tutto sommato, hanno specifiche piuttosto solide.

All'interno troviamo driver personalizzati da 40mm con certificazione LDAC e Hi-Res, supportati dall'impianto audio spaziale statico di Nothing. Oltre ai codec sofisticati sopra, abbiamo anche AAC e SBC, e sono forniti con Bluetooth 5.4, che ha fornito sia una connessione a portata solida che una connessione precisa, sia tramite connessione singolo che doppio dispositivo nella finestra di test.

Annuncio pubblicitario:

Anche il microfono, che è diviso in tre unità separate con il cosiddetto "ENC", che è una sorta di algoritmo di rumore, ha funzionato molto bene, e sono rimasto davvero sorpreso dallo scenario di uso quotidiano che consisteva in lunghe chiamate con amici e famiglia, riproduzione di musica e podcast, regolazione continua del volume e simili tramite i pulsanti che ho descritto prima.

Ci sono impostazioni di equalizzazione aggiuntive per chi scarica l'app di Nothing, e puoi persino usare il pulsante laterale come scatto per la fotocamera, anche se non hai un telefono Nothing - devi solo tenere la fotocamera aperta prima. Sono le piccole cose, vero?

Nothing Headphone (a) è tra le cuffie semi-economiche migliori che abbia provato da molto tempo. Dico "semi" perché questo prezzo di un paio di cuffie non può essere classificato come economico, ma piuttosto più basso. Detto ciò, sono cuffie davvero solide, create per il desiderio di distinguersi esteticamente, ma anche per modellare il prodotto secondo i veri desideri e preferenze del consumatore.

Ecco perché è davvero, davvero facile raccomandarli, anche se Nothing avrebbe davvero dovuto darci un caso...