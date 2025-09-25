Cuisinart Frost Fusion

Nelle ultime settimane, abbiamo esaminato un certo numero di macchine sia di Ninja che di Cuisinart progettate per preparare dessert, e forse più specificamente gelati e simili. Ma entrambi hanno in comune il fatto che gli ingredienti devono essere congelati per almeno 24 ore prima. Ciò significa che le macchine sono più piccole, più economiche e più facili da usare e fungono da contrappunto efficace a ciò che molti percepiscono come gelatiere ingombranti, costose e rumorose di produttori tradizionali come DeLonghi.

Ma è interessante notare che Cuisinart ha anche creato una macchina chiamata Frost Fusion, che fa esattamente quello che ci si aspetterebbe da un gelatiere tradizionale. Non c'è bisogno di congelare nulla, basta versare gli ingredienti nel refrigeratore e Frost Fusion fa il gelato - e questo è praticamente tutto.

Ciò significa che c'è un elemento di raffreddamento solido in Frost Fusion, che naturalmente fa salire alle stelle il consumo di energia, il tempo di preparazione e i livelli di rumore. Lo stesso vale per il prezzo, poiché puoi ottenere un Frost Fusion per circa £ 300, che non è così proibitivo come lo erano le gelatiere di una volta. Ma anche i vantaggi sono molto evidenti, a parte il fatto che non è necessario congelare gli ingredienti in anticipo. Innanzitutto, non dipendi dalle dimensioni del contenitore, poiché Frost Fusion funziona come una sorta di granita nel senso che puoi posizionare un contenitore sotto l'ugello e "tirare" fuori il gelato da lì.

Ci vuole più di qualche minuto, ma in circa 20 minuti avrai una granita, un gelato morbido, un frappé o un sorbetto e, anche se il livello di rumore è più alto, non fa molto rumore mentre è "zangolare". Si prega di notare che qui menziono specificamente il "gelato morbido", perché il gelato che Frost Fusion può fare non è del tipo "gelato" duro e denso, ma della varietà leggermente più morbida. Questo perché Frost Fusion è progettato per varietà di gelato molto più veloci e leggere, quindi tienilo a mente.

Il contenitore sul retro può contenere 1,6 litri, che è un bel po' di gelato. Il display è reattivo e veloce e, a differenza del Ninja Creami Deluxe, questo è molto più attraente da guardare come un pezzo di equipaggiamento con il suo colore bianco screpolato. Ma pesa anche 14 chili e occupa un bel po' di spazio, quindi non è l'attrezzatura più facile da riporre in un armadio da cucina. È chiaro che Cuisinart pensa che dovresti tenerlo fuori tutto l'anno, perché hanno guardato DeLonghi e hanno creato il profilo più sottile possibile, il che significa che occupa il minor spazio possibile sul bancone della cucina.

In termini di risultati puri, il Frost Fusion ha funzionato fedelmente durante un periodo di test di circa 14 giorni. Sì, il gelato è più simile al gelato morbido, non possiamo negarlo, e alcune persone potrebbero volere quella sensazione di gelato più dedicata e densa. Allo stesso tempo, è difficile immaginare una famiglia che voglia un Frost Fusion in giro tutto l'anno. Ma detto questo, è molto difficile criticare la sua funzionalità quando offre in modo così chiaro e inequivocabile esattamente ciò che si prefigge di fornire.

In questo senso, è un'alternativa all'alternativa, se vuoi, ma devi davvero odiare congelare i tuoi ingredienti in anticipo, perché il loro Freeze Wand è più piccolo, costa la metà ed è anche un modo solido come una roccia per fare il gelato.

