Cult of the Lamb il compositore Narayana Johnson è morto

Cult of the Lamb è uno dei migliori indie degli ultimi anni, e la sua qualità come insieme artistico è molto più della somma delle sue diverse sezioni tecniche e artistiche, che sono anche più che notevoli. Massive Monster si è ritagliata una nicchia nel difficile mondo dello sviluppo indie, ma né lo studio né il gioco saranno mai più gli stessi, poiché oggi il team ha riportato la triste scomparsa di uno dei suoi membri chiave, Narayana Johnson, direttore del suono e musicista noto anche come River Boy.

River Boy di Massive Monster non era solo il compositore di Cult of the Lamb, ma ha anche prestato la sua voce a molti dei personaggi cultisti presenti nel gioco. Lo studio ha commentato in una dichiarazione che era una "forza creativa" e ha chiesto che in questo momento difficile i giocatori abbiano pazienza e lascino spazio per piangere la perdita del loro amico.

Sul sito dell'artista è possibile trovare alcuni dei suoi lavori, tra cui la composizione per la colonna sonora di Unicycle Giraffe, in linea con lo stile che ha caratterizzato la sua pluripremiata colonna sonora per Cult of the Lamb.

Possa riposare in pace.