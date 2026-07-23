L'esercito di un solo uomo. È in parte un concetto, un cliché, ma anche proprio ciò che sta al centro di questo sparatutto in prima persona, che comprende appieno cosa sia il genere – senza, per il resto, prendere la via facile e del tutto ovvia. Sviluppato da un singolo individuo appassionato (Jason Smith) con un talento per il sottogenere "boomer shooter", questo è un vero e fedele banchetto retrò, oltre a un ritorno ai bei vecchi tempi in cui il protagonista, Caleb di Blood, si contendeva il favore di Duke Nukem in un duello per vedere chi avesse le migliori battute, le armi più pesanti e le sorprese più nascoste. Qui, però, troverai qualche battuta arguta, ma tutto il resto e altro ancora.

Le persone stanno misteriosamente scomparendo... e si presenta in mucchi di melma marrone.

3D Realms è il publisher, e il gioco si impegna molto per collegare e svelare l'eredità di un'epoca passata. Il gioco è stato originariamente rilasciato nel 2022 su PC e si è guadagnato una reputazione tra chi apprezza questo tipo di spargimenti di sangue ispirati al retro. Ora, quattro anni dopo, arriva sulle console. Forse hai provato altri tributi simili nel corso degli anni, come Prodeus, Warhammer 40,000: Boltgun - o, peraltro, Ion Fury ? Giochi brillanti, con il giusto tocco di umorismo. Cultic si basa esattamente sulla stessa formula di base. E questo rende giustizia al genere - perché chi se ne importa se è un titolo più vecchio secondo gli standard odierni quando farà il suo debutto su altre piattaforme nel 2026, quando rende chiaramente omaggio a un'epoca e a uno stile visivo che non si fa nemmeno per un secondo tentativo di essere Unreal Engine o di distinguersi grazie al ray tracing e alle ultime tecnologie grafiche all'avanguardia.

Un tiro alla testa è il tuo migliore amico, proprio come uno Zippo e un Winchester.

Se dovessimo riassumere brevemente la storia, non è né particolarmente rivoluzionaria né, a dire il vero, unica. Lo definirei quasi spettacolare e familiare. Ti svegli in un mucchio di corpi mutilati, ma non sei del tutto sicuro di cosa stia succedendo, se non che una setta satanica sta facendo il caos per le strade. L'introduzione del gioco tocca le corde del cuore che ricordano Resident Evil, con rapimenti e strani eventi, e certamente il gioco diventa inquietante in alcuni punti (soprattutto nelle sezioni più oscure) anche se raramente mi sento particolarmente spaventato. Mescola l'occulto con l'orrore corporeo e un tocco di paranormale, mescolato a un tocco di lavoro investigativo in una piccola città dove nulla va del tutto bene. Basta così, ed è motivo sufficiente per iniziare. Dopotutto, sono le armi a prendere il centro della scena.

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Il combattimento in Cultic è un mix - è in egual misura innovazioni old-school e più moderne. Una ruota delle armi dove il tempo rallenta? Fatto. Scivolare a terra e placcare che paralizzano gli avversari? Controlla anche quello. Qui risiede anche il fascino del gioco, che fonde efficacemente una bolognese a 16 colori con meccaniche di gioco più contemporanee. È appositamente tratto da diverse epoche, quindi non lasciarti scoraggiare dal fatto che sembri che qualcuno abbia aperto una scatola di fagioli e li abbia lanciati a tutta forza verso il tuo costoso schermo 4K. I pixel che compongono nemici e terreno si possono contare sulle dita di una mano in primo piano, ma non si può davvero criticare questa scelta del tutto deliberata e affermare che la grafica sia un fallimento. È un tributo, un cenno molto deliberato all'estetica retrò, e il gioco di certo non è noioso da giocare.

Il diavolo nella tana... e il fuoco nel cielo. Qui ci serve qualcosa di di calibro più pesante.

Oltre ad attaccare i nemici lasciandoli storditi, posso trascinare il mio fucile a otturatore a otturatore a terra e sparare di lato dall'anca usando il fuoco secondario per creare un effetto al rallentatore in cui concateno colpi alla testa, con teste che esplodono come palloncini d'acqua, che sembra sia nuovo che familiare. O, a dire il vero, quando lancio generosamente dinamite (o scelgo di scatenare questi cluster registrati con nastro per un effetto più ampio, o di combinarli con un cocktail molotov). Beh, allora la maggior parte delle cose davanti a me esplode e brucia, con i cadaveri che ruotano verso la mia inquadratura come gli sprite di melma morta che sono.

Perché dopotutto è qui che vuoi arrivare - non si tratta di riscrivere vecchie regole, ma di rispettarle, ma con innovazioni moderne nel gameplay aggiunte. La tua torcia che illumina l'ambiente? Lampeggia anche verso segreti nascosti nell'ambiente - ma allo stesso tempo puoi sparare solo con armi a una mano, cosa che vale anche quando porti uno scudo antisommossa, che puoi anche usare per spaccare teschi. È ben bilanciato e offre un colpo soddisfacente in ogni colpo, e nei livelli in cui si svela l'occulto? Sono assolutamente enormi, cosa che inizialmente mi ha sorpreso con ore di prova e centinaia di nemici. Livelli in stile Quake che si possono completare in 50 secondi? Non ne troverai nessuno qui.

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I livelli sono vasti, offrendo approcci diversi per affrontarli - oltre a una miriade di modi intelligenti sia per far esplodere che per incendiare qualsiasi cosa si muova.

Apprezzo anche il fatto che il gioco non sia stato progettato con un labirinto di corridoi stretti; La maggior parte delle battaglie può essere affrontata da angolazioni e angoli alternativi, poiché i campi di battaglia spesso si prestano a strategie diverse a seconda di come li affronti. Puoi passare di soppiatto, ma puoi anche girare di lato o attaccare dall'alto - o semplicemente entrare sparando davanti. La scelta è spesso tua. Il gioco presenta anche i classici 'banchi da lavoro per armi' dove puoi migliorare il tuo arsenale, con opzioni come cadenze di tiro più rapide, magari munizioni più potenti con maggiore impatto, o effetti di gioco aggiuntivi che spesso comportano il rallentamento del tempo. Tutti sanno che il rallentatore è un ricordo del passato - ma è sempre gradito - soprattutto quando rimangono solo due colpi in un fucile a doppia canna e quattro nemici arrabbiati sullo schermo, dove l'angolazione gioca a tuo favore se allinei correttamente i colpi.

Dinamite e mistero.

Di certo non aderisce a nessuna convenzione, sia per il genere in prima persona né per il classico 'boomer shooter' - ma non è noioso da giocare, ed è difficile criticare il gioco per il suo stile visivo, anche se sembra... Carne marrone, grigia e morta che è stata marcia e messa in condimenti barbecue, poi lasciata al sole a cuocere. Il roster dei nemici, invece, avrebbe potuto avere più varietà; Di solito, spari a figure di colori diversi armate in modi leggermente differenti, con qualche sorpresa sotto forma di cavalleria più pesante che ti attira con uncini da carne e lancia trappole per orsi, oltre a una manciata di altre abomini sataniche che possono saltare velocemente e lontano quanto le varianti scorticate di Half-Life 2 e Ravenholm, così come vari nemici spettrali con abilità che ti lascio scoprire da solo.

Qui, mi sarebbe voluto vedere un po' più di varietà per offrire battaglie più interessanti con maggiore dinamismo. Anche gli ambienti avrebbero potuto beneficiare di una palette di colori leggermente diversa un po' più spesso, per varietà, perché sebbene siano certamente vasti in scala e offrano percorsi strategici leggermente diversi verso lo stesso obiettivo, intervallati da enigmi più semplici, puoi finire con una visione a tunnel e gli occhi cominciano a stancarsi dopo un po'. Tuttavia, vale davvero la pena esplorare ogni angolo, poiché nascosti nel terreno si trovano ovviamente i soliti segreti e stanze appartate che fanno parte integrante del concetto.

Alla fine tutto diventa rosso - soprattutto quando migliori il tuo arsenale con nuove abilità.

Cultic è 'nuovo-vecchio' - per mancanza di un termine migliore. Adotta un approccio classico al genere, inclusi gli aspetti visivi, e lo ravviva con tocchi ritmici e moderni. Non è una rivoluzione, non è un'evoluzione - è il buon vecchio divertimento e la carneficina classica, visti attraverso gli occhi e la passione di un fan devoto del genere. La versione console include tutti i contenuti pubblicati finora - sia il Capitolo 1 che il Capitolo 2, oltre a una modalità sopravvivenza. Sono molte ore di gioco racchiuse in una scatola marrone con lacci rossi - che considero allo stesso tempo senza tempo e moderno.