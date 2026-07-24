"Culture first" London Games Festival è "senza dubbio il più grande evento videoludico del Regno Unito"

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Il Regno Unito è attraversato da tempo un periodo di transizione riguardo alla sua posizione sugli eventi videoludici. Alcuni anni fa si tennero gli ultimi eventi standalone EGX ed EGX Rezzed, prima che le convention venissero fuse con MCM Comic Con e perdessero di fatto la loro identità del tutto. Ha lasciato un vuoto da colmare, cosa che il London Games Festival è sempre desideroso di fare.

In modo simile a come il Summer Game Fest sta diventando una sorta di sostituto dell'E3 negli Stati Uniti all'inizio di giugno, il London Games Fest è ora la destinazione principale per gli appassionati di videogiochi nel Regno Unito ogni anno, con l'evento previsto per aprile 2027 con una nuova sede molto più grande. Detto questo, abbiamo recentemente parlato con il direttore del festival Michael French MBE per saperne di più su LGF e su cosa riserva il futuro dell'evento.

Per cominciare, French ha confermato "in termini numerici possiamo tranquillamente dire di essere il più grande evento di videogiochi nel Regno Unito", sottolineando che LGF ha sostituito EGX come luogo da trovarci. Questo è successo nelle ultime 11 edizioni degli ultimi 11 anni, che hanno persino adottato molti elementi simili a EGX, tra cui "una vetrina per consumatori, una vetrina rivolta al pubblico, dove le persone possono venire a giocare a nuovi giochi interessanti e a tante cose del settore parallelamente." Tutto ciò significa che LGF è ora "in cima alla lista".

Con il sostegno dell'ufficio del sindaco di Londra, ci sono molti piani per continuare a far crescere e espandere LGF in futuro, cosa che abbiamo chiesto anche a French. Ci ha detto: "Abbiamo questo ulteriore sostegno del governo nazionale per i prossimi due anni come parte di qualcosa che chiamano Games Growth Package nel Piano del Settore dell'Industria Creativa." Questo significa che "la nostra posizione attuale di farlo crescere in questo unico unico luogo con tante cose fantastiche intorno è la visione a medio termine e farla crescere."

Il prossimo passo sarà "entusiasmare il resto dell'industria del nostro paese per l'evento e fargli sapere che si tratta di un unico punto di attenzione", preservando al contempo il design "culture first" che permette a LGF di "far emergere continuamente nuove novità." Per questo momento, non si tratta solo di cercare di ottenere un maggiore supporto e attenzione dagli editori AAA Titanic, che "stanno "attraversando un periodo difficile comunque", dato che l'obiettivo immediato sarà "avere un numero maggiore di partecipanti e saremo una presenza ancora più fissa nel calendario."

French conclude poi osservando: "Penso che la domanda di eventi stia crescendo. La gente vuole andare agli eventi e vedere le partite. La gente vuole giocare. La gente gioca più che mai. Quindi, si spera, faccia bene a noi."

Abbiamo anche parlato con French di ciò che LGF continua a imparare da altri eventi videoludici e se le ultime tendenze nel settore globale dei videogiochi si riflettano anche nel business dei videogiochi nel Regno Unito. Puoi vedere questo e altro ancora qui sotto nell'intervista completa.