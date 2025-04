Cummings Aerospace si prepara per la produzione su larga scala del drone Hellhound

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Cummings Aerospace sta passando dallo sviluppo alla produzione a basso tasso della sua munizione vagante Hellhound, a seguito di una serie di test di volo di successo all'inizio di quest'anno, come riportato da Defense News.

Posizionato vicino a Redstone Arsenal in Alabama, ora sappiamo che la struttura dell'azienda è ora in grado di produrre fino a 100 veicoli aerei al mese, sfruttando il design modulare e la stampa 3D commerciale per scalare in modo rapido ed economico.

Poiché l'esercito degli Stati Uniti enfatizza non solo l'innovazione ma anche la prontezza alla produzione, Cummings mira a fornire risultati su entrambi i fronti prima del programma LAZO. Per ora, resta da vedere come si comporterà l'Hellhound nelle prove competitive.