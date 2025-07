Cuore spezzato per Alejando Davidovich Fokina che sfiora tre match point a Washington per il suo primo titolo ATP

HQ

Il giocatore australiano Alex de Miñaur ha salvato tre punti nella finale del Washington Open contro Alejandro Davidovich, in una partita di 5-7, 6-1, 7-6(3) e tre ore domenica (lunedì all'alba ora europea), frustrando il miglior tentativo dello spagnolo di vincere il suo primo titolo ATP in assoluto.

Davidovich, che ha partecipato al torneo come numero 26 del mondo e ha sconfitto sulla sua strada campioni come Taylor Fritz (numero 4 del mondo) e Ben Shelton (numero 8 del mondo), aveva a portata di mano il suo primo titolo di singolare. Tuttavia, ha perso tre match point ed è passato da 5-3, 30-0 a perdere il terzo set al tiebreak.

Per Davidovich Fokina era la quarta finale e non ne ha ancora vinta nessuna, incluso il Monte Carlo Masters 2022. Gli altri tre si sono svolti quest'anno (Delray Beach Open, ATP 250 e Mexican Open, ATP 500). Il 26enne mantiene anche il miglior track record di vittorie/sconfitte (33-18) della sua carriera e raggiunge per la prima volta la top 20, classificata 19.

Nel frattempo, De Miñaur ha aggiunto il suo decimo titolo ATP e passa dal numero 13 al numero 8 del mondo. Non c'è tempo per riposare ora, dato che ora sono diretti al Toronto Open, con un debutto previsto martedì o mercoledì negli ottavi di finale.