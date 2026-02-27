Gamereactor

Cupra lancerà tre nuovi veicoli elettrici nel 2026

Il Raval è l'attrazione principale.

Cupra è uno dei marchi di veicoli elettrici che ha registrato una crescita impressionante delle vendite negli ultimi tempi e, in molti mercati europei, sta registrando una crescita delle vendite a doppia cifra.

Pertanto, il marchio sta sfruttando questo slancio per aumentare la dimensione del portafoglio di veicoli elettrici offerti, un portafoglio che si appresta a espandersi con tre nuovi modelli.

Prima di tutto, lanceranno la loro nuova Raval, un modello economico che sarà presentato a un prezzo record. La stessa Cupra definisce il Raval "un cambiatore di gioco".

Inoltre, versioni aggiornate sia del Born che del Tavascan sono previste per il lancio quest'anno, e il Born dovrebbe debuttare il 5 marzo.

