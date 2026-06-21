Curaçao conquista il primo punto in Coppa del Mondo e il portiere compie 15 parate, un record di 15 partite contro l'Ecuador

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Curaçao, il paese più piccolo nella storia dei Mondiali, ha raggiunto il suo primo punto in assoluto in Coppa del Mondo, dopo un pareggio 0-0 contro l'Ecuador che avrebbe potuto finire in modo molto diverso se non fosse stato per un solo uomo: Eloy Room. Il portiere trentasettenne, giocatore più anziano della squadra, ha effettuato 15 parate contro l'Ecuador per mantenere la porta inviolata e regalare al suo paese il primo punto di sempre in Coppa del Mondo.

In effetti, Room ha realizzato una prestazione da record: 15 parate sono il massimo mai registrato da un portiere in una singola partita di Coppa del Mondo di 90 minuti. Il precedente record per una partita di Coppa del Mondo era stato stabilito da Tim Howard: 16 parate secondo la FIFA (15 secondo Opta) per gli Stati Uniti contro il Belgio negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2014 contro il Belgio che andò ai tempi supplementari. Alla fine, Howard ha subito 2 gol nei tempi supplementari, ma ha comunque ricevuto immensi elogi e persino una chiamata da Barack Obama, che lo ha chiamato "Segretario della Difesa".

Scherzando, Room disse che aveva bisogno di "una statua a Curaçao" e che Tim Howard "sudava a casa guardando la partita".

Room, nato nei Paesi Bassi, ha trascorso la maggior parte della sua carriera in Eredivisie, principalmente al Vitesse e al PSV, per poi entrare in MLS nel 2019, vincendo la MLS Cup nel 2020 con il Columbus Crew. Attualmente gioca per il Miami FC nella USL Championship, secondo livello in Nord America. A livello internazionale, ha rappresentato una volta la nazionale Under-21 dei Paesi Bassi, ma nel 2015 è entrato nella nazionale di Curaçao, dove è nato suo padre.

Curaçao rimane quarto nel Gruppo E e potrebbe qualificarsi per il prossimo turno come secondo classificato se batte la Costa d'Avorio giovedì sperando che la Germania batta l'Ecuador.