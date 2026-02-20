Curling alle Olimpiadi Invernali: tempi e come guardare le finali nelle gare maschili e femminili

HQ

I Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina stanno per concludersi, così come il curling, che è stato uno degli eventi di spicco ai Giochi Olimpici Invernali e sorprendentemente controverso. Ora che la polvere si è posata, siamo nelle fasi finali delle competizioni maschili e femminili di curling.

Venerdì 20 febbraio si giocheranno le semifinali di curling femminile: Svezia vs. Canada e Stati Uniti vs. Svizzera. Entrambe le partite inizieranno oggi alle 14:05 CET, 13:05 GMT.

La finale per la medaglia di bronzo nel curling femminile si terrà sabato 21 febbraio, alle 14:05 CET, alle 13:05 GMT, e la finale nell'ultimo giorno delle Olimpiadi, domenica 22 febbraio, 11:05 CET, 10:05 GMT.

Finale maschile di curling tra Gran Bretagna e Canada sabato

Nel curling maschile, la Svizzera è stata eliminata dalla Gran Bretagna e la Norvegia è stata eliminata dal Canada in semifinale giovedì. La partita per la medaglia di bronzo tra svizzero e norvegese si terrà venerdì alle 19:05 CET, 18:05 GMT.

Infine, la partita per la medaglia d'oro nel curling si terrà sabato 21 febbraio alle 19:05 CET, alle 18:05 GMT. Seguirai le fasi finali del curling ai Giochi Olimpici Invernali? Ricorda che puoi guardare le Olimpiadi Invernali sulla tua emittente locale e su Eurosport tramite HBO Max, incluso con ogni abbonamento.