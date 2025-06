Curtis '50 Cent' Jackson interpreta Balrog nel prossimo film di Street Fighter

HQ

Solo pochi giorni fa, è stato rivelato che il ruolo di Chun-Li è stato scelto nel prossimo film di Stret Fighter. È Callina Liang che affronterà la combattente dai calci veloci e si unisce a un ensemble costellato di star tra cui Andrew Koji (Ryu), Noah Centineo (Ken), Jason Momoa (Blanka), Roman Reigns (Akuma) e Orville Peck (Vega).

Ora, The Hollywood Reporter riporta che è stato aggiunto un altro ruolo e non è altro che il pugile Balrog, apparentemente interpretato da Curtis '50 Cent' Jackson. Con ciò, molti ruoli importanti stanno iniziando a essere finalizzati e si spera che non passerà molto tempo prima che le riprese possano iniziare.

Non è chiaro quando Street Fighter sarà presentato in anteprima ed è stato recentemente rimosso dal programma di Sony, che in precedenza aveva detto che sarebbe uscito nelle sale a marzo. Si spera che arrivi ancora l'anno prossimo, ma l'inizio del 2027 non sarebbe una sorpresa.

Cosa ne pensi di 50 Cent come Balrog?