Cuti Romero si infortuna: brutte notizie per il Tottenham, sollievo per l'Argentina

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Cristian 'Cuti' Romero, una delle stelle internazionali del Tottenham Hotspur, salterà la maggior parte della stagione rimanente con il club inglese, ma si riprenderà in tempo per la Coppa del Mondo 2026, secondo quanto riportato. Il difensore centrale argentino ha subito un infortunio al legamento collaterale mediale durante la sconfitta per 1-0 di domenica contro il Sunderland. Romero si è scontrato con il portiere Antonin Kinsky al 63° minuto e entrambi hanno avuto bisogno di cure sul posto. Kinsky continuò con una benda in testa, ma Romero se ne andò zoppicando.

Dopo la diagnosi di lesione al legamento collaterale mediale, si prevede che Romero sarà fuori per sei settimane su otto, riprendendosi giusto in tempo per la Coppa del Mondo. I campioni in carica, l'Argentina, giocheranno contro Argelia, Austria e Giordania a partire dal 16 giugno, e Romero fa parte della nazionale dal 2021.

Romero, noto e schietto contro la leadership del club, quasi certamente perderà tutte le partite rimanenti della squadra, l'unica che non ha ancora vinto una partita nel 2026 in Premier League. Un incubo che ha portato gli attuali campioni di Europa League e parte dei "big six" della Premier League alla zona retrocessione, 18º, due punti dietro il West Ham, tre dietro il Nottingham Forest.