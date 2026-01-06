Cyanide Studio ci prepara per Styx: Blades of Greed con un abbondante lotto di gameplay grezzo

HQ

Dopo il suo ritardo nel 2025 alla fine dell'anno, lo sviluppatore Cyanide Studio è presto pronto per lanciare il prossimo capitolo del franchise Styx, dato che Styx: Blades of Greed arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 19 febbraio.

Con il lancio a circa sei settimane di distanza, lo studio ha ora pubblicato un nuovo video di gameplay per il titolo, un video consistente che presenta oltre nove minuti di gameplay ininterrotto e grezzo, mostrando come si svolge l'azione e cosa i giocatori dovrebbero aspettarsi dal titolo quando arriva.

Come parte del video, aspettati di vedere nuove abilità e il design verticale dei livelli, oltre a una serie di nuove abilità e trucchi che Styx può usare per sorprendere i nemici e raggiungere il suo obiettivo in modo silenzioso e fluido.

Dai un'occhiata alla presentazione completa del gameplay qui sotto per assaggiare cosa ti aspetta quando Styx: Blades of Greed debutterà il mese prossimo.