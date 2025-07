Cyberpunk 2077, Bluey e altri stanno finalmente arrivando su PlayStation Plus

HQ

Sony potrebbe non lanciare i giochi PlayStation Studios direttamente su PlayStation Plus, ma il produttore giapponese di console porta di tanto in tanto alcuni fantastici giochi di terze parti sul suo servizio in abbonamento. Ecco perché alcuni hanno aspettato pazientemente che alcuni dei giochi di più alto profilo arrivassero su PS Plus. L'attesa è finalmente finita per uno di loro.

Perché un post sul blog rivela che Cyberpunk 2077 è stato improvvisamente aggiunto alla collezione PlayStation Plus Extra. Non è tutto, poiché sia Sony che CD Projekt Red sanno che la maggior parte di noi desidera anche l'espansione Phantom Libert del gioco, quindi puoi ottenerla anche con uno sconto del 30%.

Possiedi già Cyberpunk 2077 o non ti interessa? Non preoccupatevi, perché il 15 luglio verranno aggiunti alla collezione una manciata di altri giochi:



Fattore abiotico (il 22 luglio)



Banishers: Ghosts of New Eden



Bluey: The Videogame



New World: Aeternum



Planet Zoo



Risk of Rain 2



Tropico 6



I membri di PlayStation Plus Premium non stanno ottenendo molto oltre a questi, poiché gli unici due giochi classici aggiunti martedì sono Twisted Metal 3 e Twisted Metal 4.

Cosa ne pensi di queste nuove aggiunte?