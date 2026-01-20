Cyberpunk 2077 Mod VR rimosso da CD Projekt Red dopo che il modder si è rifiutato di renderlo gratuito

HQ

La mod VR di Cyberpunk 2077 è stata rimossa a seguito di un DMCA rilasciato dallo sviluppatore CD Projekt Red. Il modder dietro il progetto, che ha creato un framework di mod noto come R.E.A.L. VR che permette di giocare dozzine di titoli AAA usando questo formato, ha annunciato la notizia tramite la sua pagina Patreon.

Su Patreon, il modder noto come Luke Ross (non è il suo vero nome) ha spiegato che la decisione di rimuovere la mod non è stata sua, e ha criticato le azioni di CD Projekt Red definendole guidate da una "logica corporata infallibile." Nel post ha detto (trascrizione via PC Gamer): "Mi dispiace ancora di più annunciare che lasciamo alle spalle un'avventura che molti di voi hanno amato e apprezzato profondamente. CD Projekt SA ha deciso di seguire le procedure di Take-Two Interactive Software e ha emesso un avviso DMCA contro di me per la rimozione della mod VR Cyberpunk 2077."

"Alla fine si è ridotto alla stessa logica aziendale infallibile: ogni piccola azione che un'azienda compie è in nome del denaro, ma tutto ciò che fanno i modder deve essere assolutamente gratis," Ross scrisse. "Come al solito spingono il concetto di 'opere derivate' fino a renderlo sottile come carta, come se un sistema che permette di visualizzare 40+ giochi in VR 3D completamente immersivo fosse stato in qualche modo costruito sfruttando la loro proprietà intellettuale. E come al solito non gliene frega assolutamente nulla di come giocare al loro gioco in VR abbia reso felici le persone, e non possono semplicemente essere grati per le copie extra del titolo vendute per questo motivo—senza mai dover spendere soldi per produrre una conversione ufficiale (no, non hanno intenzione di rilasciare un proprio port VR, nel caso te lo stessi chiedendo)."

C'è un dibattito interessante su questa rimozione, dato che si ritiene che CD Projekt Red avrebbe permesso che la mod continuasse a esistere se Ross non l'avesse bloccata dietro il paywall su Patreon. Ross guadagna parecchio denaro dal suo Patreon e nel 2022 è stato riportato che guadagnava circa 20.000 dollari al mese. Questo ha portato alcuni a criticare il suo approccio basato sul paywall, mentre Ross sostiene che il costo gli permette di continuare a lavorare nel portare compatibilità VR a giochi che altrimenti non la avrebbero. Almeno ha anche confermato che Baldur's Gate III presto funzionerà con R.E.A.L. VR, quindi c'è una nota positiva.