Cyberpunk 2077 presto riceverà un aggiornamento dedicato per PS5 Pro

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Una nuova evoluzione della tecnologia PSSR è stata introdotta ieri sulle console PlayStation 5 Pro, portando un sistema migliorato che dovrebbe far girare e rendere i giochi più belli sull'attuale console di punta di Sony.

In linea con quel debutto, CD Projekt Red ha confermato che in futuro Cyberpunk 2077 riceverà un aggiornamento dedicato per PS5 Pro che dovrebbe rendere il titolo già piuttosto sorprendente apparire e rendere migliori le prestazioni sull'attuale hardware console più potente.

Non sappiamo ancora quando arriverà questo aggiornamento né esattamente come migliorerà il gioco, ma ci è stato detto che verrà lanciato come aggiornamento gratuito e che ulteriori informazioni e dettagli saranno condivise nelle prossime settimane.

Hai una PS5 Pro e hai intenzione di provare Cyberpunk 2077 con essa quando sarà il momento? Va detto che questo non segna l'inizio di nuovi contenuti per il gioco, dato che CDPR ha recentemente chiuso ogni speranza in merito.