Cyberpunk 2077 secondo gli sviluppatori non aveva bisogno di un prologo più lungo

Igor Sarzynski, che attualmente guida lo sviluppo del prossimo Cyberpunk 2, ha parlato su BlueSky su una delle domande più ricorrenti che di solito si presenta. Cioè, se Cyberpunk 2077 sarebbe stato un gioco migliore con un prologo più approfondito ed espansivo. In breve, se i giocatori avessero potuto passare più tempo con Jackie Welles prima della sua sfortunata scomparsa.

La risposta di Sarzynski? Un no sonoro. Lo paragona a passare ancora più tempo con Luke come contadino su Tatooine prima di partire tra le stelle e la storia iniziare davvero.

"È come dire che dovremmo passare più tempo su Tatooine con il contadino Luke prima che si mettesse in tutto questo giro dei Jedi."

"È abbastanza tempo per legare con Jackie? Per alcuni lo è, per altri no. Tutto sommato, penso che abbiamo trovato un buon equilibrio."

Molti, me compreso, avrebbero voluto vedere più ore di prologo per rafforzare i legami emotivi con Jackie prima del drammatico colpo di stato legato al colpo di stato contro Arasaka. Ma secondo Sarzynski, non è mai stata intenzione degli sviluppatori prolungare questa parte. Sostiene che l'obiettivo del primo atto — introdurre il mondo — sia perfetto così com'è.

Inoltre, Sarzynski sottolinea che il montaggio che segue il primo incontro tra Jackie e V non è materiale tagliato, come i giocatori hanno ipotizzato, ma qualcosa che la squadra aveva pianificato fin dall'inizio.