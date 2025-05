Cyberpunk 2077 sequel che si estenderà oltre Night City

HQ

Sembra che il prossimo gioco dell'universo di Cyberpunk 2077 si lascerà alle spalle Night City e ci permetterà di visitare una città nuova di zecca, più precisamente qualcosa di simile a Chicago. Questo è stato rivelato dal suo creatore Mike Pondsmith durante il recente evento Digital Dragons a Cracovia, dove ha detto che Project Orion si svolgerà in una città completamente nuova.

Pondsmith sembra suggerire che Night City rimarrà accessibile, descrivendo anche questa posizione aggiuntiva come un luogo in cui tutto è andato davvero storto. Per coloro che tornano a Cyberpunk 2077 e alla sua espansione, c'è in realtà molta pubblicità che menziona un'altra città, e come ci siano piani per un futuro collegamento ferroviario.

Per intero, Pondsmith spiega: "Ho passato molto tempo a parlare con uno dei ragazzi dell'ambiente, e lui mi spiegava come sarebbe nato il nuovo posto a Orion, perché c'è un'altra città che visitiamo – non ti sto dicendo di più, ma c'è un'altra città che visitiamo. E Night City è ancora lì. Ma ricordo di averlo guardato e di aver pensato, sì, capisco la sensazione che stai provando, e funziona davvero. E non sembra Blade Runner, sembra più Chicago andata male. Ho detto: 'Sì, vedo che funziona".

Project Orion è stato in parte sviluppato dal nuovo studio di CD Projekt RED a Boston e utilizzerà Unreal Engine 5, creando un mondo di gioco estremamente dettagliato. Il solo pensiero ci fa venire le vertigini di gioia, ma il gioco è ancora nelle primissime fasi di sviluppo e ci vorranno molti anni.

Quali sono le tue speranze per il sequel di Cyberpunk 2077 ?