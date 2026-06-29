Cyberpunk: Edgerunners 2 debutterà su Netflix questo autunno

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Il prossimo teaser trailer di Cyberpunk: Edgerunners 2, la seconda stagione dell'anime Netflix basato sul mondo Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red, debutterà più tardi oggi. Ma prima di questo, durante il fine settimana sono state condivise alcune informazioni interessanti relative al gioco, tra cui il fatto che questa nuova serie di episodi andrà in onda già in autunno.

Non conosciamo ancora la data precisa della prima in autunno al momento della stesura, ma sappiamo che gli episodi arriveranno nei prossimi mesi.

Oltre a questo, è stato confermato il nucleo dei personaggi, con questi individui noti come Weak Kingsley, D, Roman Carax e Talia Yang. Puoi vedere ciascuna qui sotto disposta in senso antiorario, iniziando dalla figura alta in fondo e terminando con la donna dai capelli rosa a destra.

Non vedi l'ora il ritorno di Cyberpunk: Edgerunners?