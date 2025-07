Cyberpunk: Edgerunners sta per avere una seconda stagione 10 nuovi episodi sono in arrivo in futuro.

HQ Ho pensato che Cyberpunk: Edgerunners, una serie anime ambientata nell'universo Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red, fosse sorprendentemente buona quando l'ho guardata nel 2022, quindi è stato deludente sapere che non c'erano piani per una seconda stagione. Fortunatamente, i piani sono cambiati. CD Projekt Red e Studio Trigger hanno annunciato che stanno realizzando 10 nuovi episodi di Cyberpunk: Edgerunners. Questa seconda stagione, comprensibilmente, non continuerà da dove si era interrotta la prima, ma sarà una nuova storia a sé stante nell'universo di Cyberpunk 2077. Non ci viene detto nient'altro di degno di nota oltre a questo, ma almeno sappiamo che c'è un'altra storia oscura, triste e sanguinosa di Cyberpunk: Edgerunners in arrivo in futuro.