Cynthia Erivo interpreterà 23 ruoli nell'adattamento del West End di Dracula

Le opere teatrali e gli spettacoli teatrali non sono più così popolari come una volta, ma sono ancora una forma di intrattenimento amata. Tendiamo ancora a vedere molte grandi star prendersi una pausa dal cinema e dalla TV per fare una serie di spettacoli sul palco, e una delle prossime a impegnarsi in questo è Cynthia Erivo.

Wicked La star apparirà presto nella versione internazionale della commedia teatrale Dracula del regista Kip Williams, che ha già debuttato in Australia per il Sydney Theatre Company. Lo spettacolo arriverà al West End di Londra nel febbraio 2026 e sarà uno spettacolo piuttosto impegnativo in quanto vedrà Erivo interpretare non uno, non due, nemmeno quattro ruoli come nella seconda stagione di Poker Face, ma 23 ruoli in totale, inclusa la creatura succhiasangue della leggenda.

Secondo The Guardian, lo spettacolo cercherà di combinare il teatro dal vivo con video preregistrati, per creare uno spettacolo che viene descritto come "cine-teatro". Questa non sarà la prima esperienza di Erivo con spettacoli teatrali, poiché è già apparsa in The Color Purple del 2016, dove ha ottenuto un premio Tony per i suoi sforzi.

