D-topia Anteprima del gameplay: un'utopia IA quasi troppo perfetta

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Nell'era dell'IA come nemico degli artisti, è piuttosto audace per lo sviluppatore Marumittu Games creare un mondo in cui l'IA è stata una parte chiave per trasformarla in un'utopia. D-topia, l'avventura di enigmi tranquilli sviluppata da Marumittu e pubblicata da Annapurna Interactive, si svolge in un futuro armonioso, dove le macchine hanno aiutato l'umanità a raggiungere nuovi livelli di pace e comfort. Ci occupiamo principalmente di una struttura in cui uomo e macchina lavorano e vivono insieme. Come tecnico di struttura, il nostro compito è assicurarci che tutti i robot abilitati all'IA funzionino bene e che i residenti vivano la vita nel modo più fluido possibile.

D-topia si posiziona come un puzzle calmo e guidato dalla narrazione. In gran parte, l'elemento puzzle è qualcosa che affronti all'inizio della giornata, dato che tutti lavorano nella fabbrica della struttura al mattino. Questi segmenti non metteranno alla prova i più tenaci amanti di Blue Prince, né i fan occasionali di qualche Professor Layton qua e là. In gran parte, è proprio questo il punto. La sfida degli enigmi è minima, perché è il mondo che D-topia crea. Si vede la soluzione quasi subito. Tutto quello che devi fare è spostare i blocchi sullo schermo, assicurandoti che il numero giusto sia nella posizione corretta sulla griglia. Nella demo di 20 minuti che abbiamo giocato, nessun enigma mi ha richiesto più di un minuto, e la maggior parte li ha completati in pochi secondi. Poi, dopo il mio turno di enigmi, i robot che aspettano fuori dalla fabbrica mi dicono che lavoro brillante ho fatto.

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Ero così soddisfatto della mia capacità di enigmi che sono rimasto persino a fare un po' di straordinari. Wow, che bravo piccolo robot da lavoro sono! Anche in questo caso, questi enigmi non si sono rivelati una grande sfida, anche se sono stati divertenti da risolvere. Dopodiché, mi sono immerso nell'aspetto più avventuroso del gameplay di D-topia, consegnando una chiavetta USB a un residente eccentrico e riparando un robot guasto in un negozio vicino attraverso un altro puzzle incredibilmente semplice. L'approccio eccessivamente semplicistico di D-topia, la musica pacifica e le immagini carine giocano sulle idee e i temi che associeremmo ai sempre più popolari giochi coy di Marumittu, qui tiene qualcosa da parte.

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Tutto è un po' troppo semplice. Il fatto che gran parte della tua giornata sia fatta per te, dalla colazione che viene cucinata alla lavanderia e preparazione della divisa, unito ai continui complimenti per il lavoro più leggero, riflette brillantemente come un futuro abilitato dall'IA possa farci stare a nostro agio, sì, ma potrebbe anche renderci letargici, pretenziati e ignari dell'ambiente che ci circonda. Saremmo animali senza istinti naturali, e sembra che D-topia ne sia ben consapevole. Nel trailer che vedrai dopo aver completato la demo, è chiaro che c'è qualcos'altro in gioco. Un po' di squallido nascosto dietro la superficie.

Non credo che D-topia farà un Doki Doki Literature Club o Wanderstop, gettandosi in un genere completamente diverso, ma non credo che sarà l'adorabile avventura di puzzle alla Ted Lesso che si mostra per tutta la durata del gioco. Con così poco tempo dedicato al gioco, e con la demo che si concentra solo sul nostro primo giorno, è difficile dire se scopriremo un mistero con la struttura e la sua IA fin troppo utile, o se questo sarà un elemento della storia inserito solo alla fine. In ogni caso, sono molto più incuriosito da D-topia dopo averlo giocato che quando l'ho visto la prima volta.

I giochi coy stanno sbocciando in una vera potenza del gaming oggi, quindi non mi dispiace mai quando ne vedo uno nuovo su Steam o su un'altra piattaforma digitale. Tuttavia, sembra che D-topia non sarà solo un altro titolo comodo. Ha qualcosa da dire sull'IA, qualcosa da dire sul fatto che dipendiamo dalle macchine, questo è chiaro dopo pochi minuti di gioco. Tuttavia, spero che gli sviluppatori possano chiarire cosa vogliono dire e non preoccuparti di sacrificare parte dell'atmosfera calma D-topia per rendere questa esperienza molto più unica. È difficile fare una vera impressione iniziale dopo soli 20 minuti, ma D-topia ha fatto proprio questo, e rifletterò di più su cosa ha in serbo prima dell'uscita di luglio.

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